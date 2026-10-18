Kaufmann verliert EM-Finale im Tischtennis

Ljubljana (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann hat bei der Europameisterschaft in Slowenien das Endspiel im Frauen-Einzel verloren. In Ljubljana unterlag die 20 Jahre alte Junioren-Weltmeisterin in 3:4 Sätzen gegen Elizabeth Abrahamian aus Russland.

Den EM-Titel im Einzel gewannen bislang nur drei deutsche Spielerinnen: Agnes Simon (1962), Nicole Struse (1996) und Petrissa Solja (2021). Auf dem Weg in dieses Endspiel hatte Kaufmann ihre deutschen Nationalmannschafts-Kolleginnen Nina Mittelham (Halbfinale) und Ying Han (Viertelfinale) besiegt.

Ihre Finalgegnerin durfte bei dieser Europameisterschaft nur mitspielen, weil das Startverbot für russische und belarussische Sportler bei internationalen Meisterschaften seit Juli nicht mehr gilt. Da ihr Punkte in der europäischen Rangliste fehlen, musste Abrahamian den Wettbewerb in der Qualifikation beginnen. Zuvor hatte die 23-jährige Russin aber unter anderem schon die U19-EM und in diesem Jahr auch ein internationales WTT-Turnier in Tunis gewonnen.