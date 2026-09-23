Kein Titelversprechen von Klopp: Start «als Derby annehmen»

Amsterdam (dpa) - Jürgen Klopp macht vor seinem Start als Bundestrainer ausdrücklich keine Titelansage Richtung Fußball-EM 2028 oder WM 2030. «Versprechen möchte ich nichts. Was ich versprechen kann, ist, dass man uns ansieht, dass wir es auf jeden Fall probieren wollen», sagte der 59-Jährige vor dem Start in die Nations League in den Niederlanden.

Von seinen Spielern erwartet er gleich im ersten Länderspiel nach dem WM-Flop das Maximum. «Wir müssen es als Derby annehmen, wenn wir eine Chance haben wollen», sagte der neue DFB-Chefcoach. «Den Start können wir hinlegen, alles andere noch nicht», sagte Klopp vor dem Duell mit Oranje in der Johan Cruyff Arena am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam.

Keine Hinweise zur Startelf

Zu seiner Aufstellung bei der Premiere machte Klopp keine Aussagen und konterte entsprechende Fragen mit dem ihm typischen Humor und Gegenfragen. «Können Sie schlafen, wenn Sie das nicht wissen?», sagte er zu einem Reporter und fragte zudem nach, ob der neue Holland-Coach Xavi seine Formation für das Prestigeduell denn verraten habe.

Angekündigt hatte Klopp bereits, dass Marc-André ter Stegen sein Comeback im Tor geben wird. Kapitän Joshua Kimmich kehrt ins Mittelfeld zurück. Gelobt wurden von Klopp die möglichen Alternativen als rechter Außenverteidiger, der Freiburger Debütant Philipp Treu und der Stuttgarter Josha Vagnoman.

Generell spürt der Bundestrainer den großen Willen bei allen 24 Akteuren seines Premierenkaders. «Glaubt mir, die wollen unbedingt. Glaubt mir, es bedeutet ihnen alles», sagte er zur Stimmung im DFB-Team.