«Klopp atmet auf»: Pressestimmen zum DFB-Sieg gegen Serbien

München (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft feiert gegen Serbien den ersten Sieg unter Jürgen Klopp. Beim 2:0 in München ragt vor allem Florian Wirtz heraus. Das schreibt die internationale Presse:

Serbien

«Sportski zurnal»: «Adler machtlos in der Allianz Arena. Deutschland besiegt Serbien routiniert mit 2:0.»

Großbritannien

«Guardian»: «Jürgen Klopp hat als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft seinen ersten Sieg eingefahren. Es war ein souveräner Erfolg, bei dem Wirtz zeitweise kaum zu stoppen war.»

«The Times»: «Kräftige Umarmung für Florian Wirtz: Sein Tor sichert Jürgen Klopps ersten Sieg mit Deutschland.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Nach einem ermutigenden Unentschieden gegen die Niederlande (1:1) und einer frustrierenden Heimniederlage gegen Griechenland (0:1) zeigten die Deutschen diesmal einen wirklich attraktiven Spielstil mit erdrückendem hohem Pressing und schnellen Angriffen, die an den von Klopp propagierten "Heavy-Metal-Fußball" erinnerten.»

Spanien

«Mundo Deportivo»: «2:0 - Wirtz führt Klopps deutsche Nationalmannschaft zum ersten Triumph. Die deutsche Mannschaft war einer blassen serbischen Mannschaft deutlich überlegen, wobei der Liverpool-Spieler eine herausragende Leistung zeigte.»

«As»: «Deutschland hat ein großes Spiel gemacht. Vom ersten Moment an hat die Mannschaft die Initiative ergriffen, und sie war es, die die ganze Zeit für gefährliche Situationen gesorgt hat.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Deutschland unter Jürgen Klopp feiert den ersten Sieg: In der Allianz Arena bezwingt die Mannschaft Serbien mit 2:0. Bischof und Wirtz sorgen für die Entscheidung, während Juventus-Spieler Woltemade eine Großchance aus kurzer Distanz vergibt.»

Österreich

«Kronen Zeitung»: «Erster Klopp-Sieg! Deutschland schlägt Serbien.»

«Kurier»: «Klopp atmet auf.»

Schweiz

«Blick»: «Es geht doch! Klopp feiert ersten DFB-Sieg. Aller guten Dinge sind drei. Deutschland gewinnt im dritten Nations-League-Spiel unter Jürgen Klopp zum ersten Mal. Nach zuletzt schwachen Leistungen und entsprechenden Ergebnissen ist der Auftritt in der Allianz Arena Balsam für die deutsche Fußball-Seele.»