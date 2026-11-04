Medien: Klopp will Torjäger Füllkrug für DFB-Team nominieren

Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Jürgen Klopp will übereinstimmenden Medienberichten zufolge Stürmer Niclas Füllkrug von Werder Bremen für die kommende Länderspielphase nominieren. Wie die «Bild» berichtet, steht der 33-Jährige im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Nations-League-Partien gegen Serbien am 13. November und die Niederlande am 16. November. Sky berichtete, dass dies geplant sei, sofern «nichts Außergewöhnliches» passiere.

Seit seiner Rückkehr im Sommer nach Bremen sorgt Füllkrug wieder für Furore und viele Tore. In den ersten zehn Pflichtspielen dieser Saison gelangen ihm zwölf Treffer. Trotz seiner Leistungen war lange unklar, ob Füllkrug einen Comeback-Platz im DFB-Kader erhält.

Bislang letztes Spiel im DFB-Trikot im Sommer 2025

Zuletzt war er im September des vergangenen Jahres unter Klopp-Vorgänger Julian Nagelsmann nominiert worden. Seine bislang letzte Partie im DFB-Trikot bestritt der Angreifer im Sommer 2025 in der Nations League im Spiel um Platz drei gegen Frankreich (0:2). Anschließend folgte eine Torflaute bei West Ham United in der Premier League sowie bei AC Mailand in Italien.

Doch in Bremen fand Füllkrug zurück zu alter Stärke. «Niclas Füllkrug schießt in der Bundesliga ein Tor nach dem anderen, aber er ist 33. Das ist nicht meine Schuld», hatte Klopp zuletzt noch gesagt und damit für zusätzliche Brisanz rund um die Personalie gesorgt. Nun soll Füllkrug trotz seines Alters zurück im Kader sein. Klopp nominiert das Aufgebot für die beiden Nations-League-Spiele an diesem Donnerstag.