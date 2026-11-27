München (dpa) - Kimmich-Kritik? Bosse-Wirbel? Musiala-Sorgen? Nach der ersten Saisonpleite des FC Bayern ließ sich Vincent Kompany nicht zu Aussagen über die vielen Münchner Turbulenzen verleiten. Mit bedachten Worten versuchte der 40-Jährige zu vermitteln, wo in wackeligen Titeltagen der Fokus für sein arg dezimiertes Star-Ensembles liegen muss.

«Wir können 340 Themen besprechen heute», sagte Kompany. Er könne in den - sicher brisanten - Fragen aber «leider nicht» weiterhelfen. Es gehe für ihn nur um das Sportliche, sagte der Trainer, ehe der FC Bayern den nächsten Rückschlag um Musiala verkünden musste.

Musiala «bis auf Weiteres» raus

Der 23-Jährige hat sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Damit fällt Musiala «bis auf Weiteres» aus. Der «Bild» zufolge, die wie auch die Mediengruppe «Münchner Merkur/tz» zuvor über einen Ausfall berichtet hatte, ist das Fußball-Jahr für den Ausnahmekicker gelaufen. Die Verletzung soll er sich am Mittwochabend bei seinem Kurzeinsatz in der Champions League gegen Lille (1:2) zugezogen haben.

Gerade im Sportlichen droht der deutsche Fußball-Rekordmeister in Tagen mit einer großen Belastungsprobe auf vielen Ebenen schon entscheidend Schaden zu nehmen. Die Bundesligaspitze ist seit dem Wochenende an Dortmund verloren, in der Champions League sind die Top 8 in die Ferne gerückt und nächste Woche geht es im DFB-Pokal um den Viertelfinaleinzug. Vorher steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für das Team mit einem neuerlichen Not-Sturm das Bundesliga-Duell bei Kompanys Ex-Club Hamburger SV an.

Bayern weiter ohne Olise

«Wenn die Superstars nicht da sind, dann hast du nur einen Superstar, und das ist die Mannschaft», betonte Kompany. Außer den Langzeit-Ausfällen von Harry Kane und Ismael Saibari und den früher zurückkehrenden Serge Gnabry und Alphonso Davies fehlt im Volksparkstadion weiter auch Michael Olise. Musiala nun eben auch.

Er sei überzeugt, dass wenn man «im Februar, März» zurückschaue auf «diese Phase», die «eine der wichtigsten Phasen dieser Saison» sein werde, sagte Sportdirektor Christoph Freund. Es ist aber eben auch eine Phase, in der der FC Bayern eine Zerrissenheit erlebt, wie er sie in anderer Form zuletzt in der Amtszeit von Ex-Trainer Thomas Tuchel aushalten musste.

Der durch die Bayern-Bosse ausgelöste Wirbel in der Frage, wie gut Musiala angesichts seiner gesundheitlichen Probleme wieder werden kann und ob sein Topgehalt gerechtfertigt ist, ist längst in der Kabine angekommen. Die Münchner Verantwortlichen halten sich in der heiklen Causa nach einem Treffen mit der Musiala-Seite mittlerweile zurück.

Geldstrafe für Kimmich? Das sagt der Sportdirektor

Dafür sorgte die sachlich vorgetragene, aber pointierte Kritik von Ersatzkapitän Joshua Kimmich für Aufsehen. Der Mittelfeldchef hatte - stark zusammengefasst - bei allem Verständnis für die Club-Sicht erklärt, dass Art und Weise «ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like» gewesen seien.

Eine Replik von Vereinsseite blieb aus. «Wir haben das nicht besprochen. Es war auch nie ein Thema, über eine Geldstrafe zu sprechen. Wir schauen wirklich nach vorne», erklärte Freund. Auch er war demonstrativ bemüht, die vielen Nebengeräusche der vergangenen Tage zu dämpfen. Das galt ebenso für den Brasilien-Trip von Kapitän Manuel Neuer und die Spekulationen über dessen Privatleben.

Spannende Neuer-Fragen

«Er hat natürlich eine nicht ganz einfache Phase in seinem Leben, vor allem auch wegen seiner Verletzung», sagte Freund. Neuer wirke positiv. «Er will wieder zurückkommen, die Schmerzen sind besser geworden, er ist auf einem guten Weg. Das andere sind private Themen von Manu, dazu will ich mich nicht äußern», sagte der 49-jährige Freund.

Anstelle von Neuer wird wieder Jonas Urbig im Tor der Bayern stehen, die nach dem 1:2 in Lille mit einem schwer erklärlichen Leistungsabfall nach der Pause eine Reaktion zeigen wollen. «Wenn du die Chance hast, mit deinen Fußballschuhen auf diesem Platz zu sein, dann kannst du alles wieder drehen, kannst du alles wieder ändern», sagte Kompany. «Ich genieße, es vorzuleben und auszustrahlen, dass es für uns nur ums Sportliche geht.»

Ob das bei allen Spielern so einfach ist? Natürlich sei man nicht naiv und wisse, was in der Welt los sei, sagte Kompany. Aber in der inneren Blase muss man nach Ansicht des belgischen Trainers, der seine Armschlinge wegen der verletzten Schulter mittlerweile abgelegt hat, anders arbeiten. «Wir haben unseren Fokus, unsere Bubble. Das heißt nicht, dass wir uns 24 Stunden lang High Five geben, uns nur loben und in die Hände klatschen», sagte Kompany, der einen Monat nach seinem Zusammenbruch extrem gefordert ist. Aber in diesem Umfeld bewerte man Dinge eben mitunter anders.

Forderung aus Chefetage

Man müsse sich das «Momentum» zurückholen, lautet Kompanys Ansage. «Das ist aus meiner Sicht das, was wir mit nach vorne nehmen müssen», stimmte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zu. «Mit Blick auf den Samstag gegen den HSV und schon erst recht mit Blick auf das Spiel gegen Hertha BSC am kommenden Dienstag im Achtelfinale des DFB-Pokals.» Eine Niederlage dort wäre irreparabler Schaden in der Bayern-Saison, die durch Platz zwei in der Liga und Rang 15 in der Königsklassen-Ligaphase erste, bislang aber noch gut ausbesserbare Kratzer aufweist.

«Wir haben jetzt noch die restlichen sechs Spiele bis zur Winterpause. Die müssen wir bestmöglich gestalten», forderte Sportvorstand Max Eberl. Vier Liga-Spiele, je eine Partie in Pokal und Champions League lautet das Adventsprogramm, in dem nach wiederholten Stimmungs-Crashs - besonders etwa durch die Verletzung von Weltfußballer Kane oder jetzt auch noch Musiala - nicht viel für eine Jahresendrallye spricht.

Wie das Team um den jüngsten Aushilfsmittelstürmer Konrad Laimer in Hamburg wieder mehr Tore schießen will, ist ein entscheidender Punkt bei den finalen Aufgaben 2026. «Wir haben 130 Tore nicht da im Kader», wies Kompany auf die vielen Ausfälle hin. «Aber letztlich ist es so: Wenn ich morgen gut spiele, dann ist die Welt wieder in Ordnung.»