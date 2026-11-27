Gaalaa/Ruka (dpa) - Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl ist bei ihrem Comeback nach 18-monatiger Dopingsperre zu einem Sieg gestürmt. Die 31-Jährige gewann beim zweitklassigen FIS-Rennen im norwegischen Gaalaa über die 10 Kilometer im klassischen Stil mit deutlichem Vorsprung und holte wichtige Punkte für die Rückkehr in den Weltcup. Bei jeder Zwischenzeit war Carl die Schnellste.

An diesem Wochenende startet Carl beim Skandinavien Cup noch im Sprint und zum Abschluss am Sonntag über die 20 Kilometer in der Skatingtechnik. Ziel ist, genügend Punkte zu sammeln, um bereits am kommenden Wochenende in Trondheim in den Weltcup zurückkehren zu können.

Carl war bei einer Kontrolle außerhalb des Weltcups im Frühjahr 2025 positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet worden. Das Medikament wird in erster Linie zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma eingesetzt. Die folgende Sperre kostete Carl auch die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Norditalien im vergangenen Februar. Seit September trainiert sie wieder mit der Mannschaft.

Hennig Dotzler 15. beim Weltcup-Start

Beim gleichzeitig stattfindenden Weltcup-Auftakt im finnischen Ruka waren Katharina Hennig Dotzler als 15. und Helen Hoffmann als 16. die besten deutschen Starterinnen über die 10 Kilometer im klassischen Stil. Laura Gimmler, Pia Fink und Katherine Sauerbrey kamen beim Dreifach-Erfolg der Schwedinnen noch in die Top 30. Es gewann Olympiasiegerin Ebba Andersson vor Linn Svahn und Frida Karlsson.