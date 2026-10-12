Nach schwachem Start: Löwen trennen sich von Machulla

Mannheim (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben sich nach ihrem schwachen Saisonstart von Trainer Maik Machulla getrennt. Co-Trainer Michael Abt wird zum Chefcoach befördert, wie die Nordbadener mitteilten. Es ist der erste Trainerwechsel in der laufenden Spielzeit der Handball-Bundesliga. Über die künftige Besetzung und Ausgestaltung des Sportdirektoren-Postens will der Club noch beraten. Machulla führte bei den Löwen eine Doppelfunktion aus.

«Trotz vieler guter Ansätze und einer starken Vorbereitung ist es dem Team in der bisherigen Pflichtspiel-Saison nicht gelungen, positive Ergebnisse zu erzielen», sagte Löwen-Geschäftsführer Holger Bachert. Nicht zuletzt die enttäuschende Leistung im Heimspiel gegen den ThSV Eisenach (29:33) am vergangenen Donnerstag habe zu der Entscheidung beigetragen, Machulla mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden.

Vier Niederlagen in acht Liga-Spielen

«Die Entscheidung des Vereins respektiere ich, auch wenn ich sehr gerne weiter mit dieser Mannschaft gearbeitet hätte. Ich habe die tägliche Zusammenarbeit mit den Jungs sehr geschätzt und bin weiterhin von ihrer Qualität und ihrem Potenzial überzeugt», sagte Machulla selbst. Der 49-Jährige war bei den Löwen im Sommer 2025 auf Sebastian Hinze gefolgt.

Der Start in diese Saison verlief für den deutschen Meister von 2016 und 2017 ernüchternd. Vier der ersten acht Liga-Spiele verloren die Löwen, dazu kam das Zweitrunden-Aus im DHB-Pokal. Der 36-jährige Abt, der einst selbst für die Löwen spielte, soll nun für die Wende sorgen.

«Michel trägt die Löwen-DNA in sich und kennt die Mannschaft. Wir schätzen ihn als einen ausgewiesenen Handball-Fachmann und sind überzeugt davon, dass er einen positiven Einfluss als Cheftrainer auf das Team haben wird», erklärte Geschäftsführer Bachert. Ihre nächste Partie bestreiten die Löwen am kommenden Donnerstag beim THW Kiel.