NFL: Bills gewinnen Topspiel gegen schwache Vikings

Minneapolis (dpa) - Die Buffalo Bills haben in der US-Football-Profiliga NFL ihren Status als einer der Titelanwärter eindrucksvoll untermauert. Die Bills gewannen das Topspiel bei den Minnesota Vikings ungefährdet mit 23:6 und feierten im achten Saisonspiel den siebten Sieg. Nur die San Francisco 49ers können eine identische Bilanz aufweisen.

Buffalo kam durch den Erfolg in Minneapolis zum vierten Sieg in Folge. Die Vikings hingegen kassierten nach sechs Siegen aus sechs Spielen zum Saisonstart ihre zweite Niederlage nacheinander. Vor allem offensiv enttäuschte Minnesota komplett. Ohne Quarterback Kyler Murray, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausfiel, fanden die Vikings kein Mittel gegen die Defensive der Bills.

Ersatz-Quarterback der Vikings am Ende auf der Bank

Murrays Ersatzmann Carson Wentz spielte schwach und leistete sich zwei Fehlpässe zum Gegner, während nicht einmal ein Drittel seiner Pässe den Mitspieler fanden. Im letzten Viertel wurde er auf die Bank gesetzt. Star-Quarterback Josh Allen aufseiten der Bills spielte solide, vor allem Running Back James Cook war mit über 100 Yards im Laufspiel und einem Touchdown aber der Antreiber der Offensive.

Die Bills bestreiten ihr nächstes Spiel am Sonntag bei den New York Jets. Die Vikings müssen zeitgleich bei den formstarken Green Bay Packers antreten.