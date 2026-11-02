Pressestimmen zum Antonelli-Titel: Der Bambino-Champion

Mexiko-Stadt (dpa) - Kimi Antonelli ist jüngster Weltmeister der Formel 1. Im Alter von 20 Jahren und 68 Tagen hat der Italiener von Mercedes Geschichte geschrieben. Das meint die internationale Presse nach dem entscheidenden Großen Preis von Mexiko-Stadt.

Italien

«Corriere dello Sport»: «Antonelli, Du bist eine Legende!»

«Corriere della Sera»: «Kimi Antonelli in Tränen nach dem Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft. Er weint auf seinem Mercedes, dem Auto, das er meisterhaft gefahren hat, obwohl er erst 20 Jahre alt ist – der jüngste Weltmeister aller Zeiten.»

«Tuttosport»: «Der legendäre Antonelli: Ein italienischer Weltmeister – 73 Jahre nach Ascari!»

«La Gazzetta dello Sport»: «Kimi Antonelli, der Bambino-Champion, der die Formel 1 verzaubert hat - indem er sich selbst treu blieb. (...) Es ist frische Luft, Licht in einer Zeit, die nun seinen Namen trägt. Andrea Kimi Antonelli lacht und weint, er rast, ohne anzuhalten, als gäbe es hinter ihm noch jemanden, den er abschütteln müsste. Aber da ist niemand mehr hinter ihm, denn ein zwanzigjähriger Italiener ist Formel-1-Weltmeister geworden.»

«La Repubblica»: «Antonelli schreibt Geschichte: ein Weltmeister aus Italien 73 Jahre nach Ascari. Ein italienischer Junge. Ein bisschen Via Emilia und ein bisschen Gen Z.»

«Il Messaggero»: «Andrea Kimi Antonelli ist der Weltmeister 2026. Ein epochales Ereignis für den italienischen Motorsport, der seit dem weit zurückliegenden Jahr 1953 keinen Weltmeistertitel mehr feiern konnte.»

Großbritannien

«Daily Mail»: «Er gab zu, dass ihn die Anspannung an diesem Wochenende ausnahmsweise einmal mitgenommen hatte. So ging Antonelli in den Grand Prix von Mexiko-Stadt, ein Rennen voller Zwischenfälle, ein umstrittenes Rennen, aus dem er jedoch als jüngster Formel-1-Weltmeister der Geschichte – im Alter von 20 Jahren und 68 Tagen – emotional hervorging.»

«The Sun»: «Kim der Welt.»

«The Guardian»: «Kimi Antonelli zeigte zum Abschluss die kühle Souveränität der ganz Großen und sicherte sich mit seinem dritten Platz beim Großen Preis von Mexiko den Formel-1-Weltmeistertitel. (...) Mit seinem ersten F1-Titel für Mercedes hat sich der 20-jährige Antonelli als jüngster Fahrer, der jemals die Krone dieses Sports errungen hat, und als erster Italiener seit Alberto Ascari im Jahr 1953 in die Geschichtsbücher eingeschrieben.»

«Independent»: «Antonellis dritter Platz in Mexiko, der auf seinen brillanten Sieg von der Pole-Position bis zur Zielflagge in Austin in der vergangenen Woche folgte, war gewissermaßen der Inbegriff der nahezu makellosen Saison des Italieners.»

Spanien

«Marca»: «Der neue Held heißt Antonelli, der mit 20 Jahren in Mexiko Weltmeister wurde. Die Tränen, die ihm am Ende über die Wangen liefen, sollten nicht täuschen – er ist durch und durch ein echter Kerl, sowohl auf als auch abseits der Piste. Angesichts einer epischen Leistung überwältigen ihn einfach die Emotionen. Mit 20 Jahren schreibt er Geschichte.»

«Mundo deportivo»: «Der Tag war gekommen. Kimi Antonelli (...) hat sich seinen Lebenstraum erfüllt: Er sicherte sich seinen ersten F1-Weltmeistertitel und ist damit der 36. Fahrer, der seinen Namen in die prestigeträchtige und exklusive Liste aller Formel-1-Weltmeister der Geschichte einträgt, seit die Königsklasse des weltweiten Motorsports 1950 ins Leben gerufen wurde.»

«As»: «Antonelli ist der Sieger eines Kampfes der Giganten.»

«Sport»: «Ein Junge aus Bologna, der in der Formel 1 Geschichte schreibt.»

«El País»: «Was gibt es Besseres als ein Rennen wie das, das Kimi Antonelli am vergangenen Sonntag in Austin hingelegt hat, um sich auf die große Party vorzubereiten, die eine Woche später in einem für ausgelassene Feiern so idealen Schauplatz wie Mexiko-Stadt stattfand. Dort, wo dieser Junge mit seinem äußerst unschuldigen Gesichtsausdruck das Spiel genoss, von dem er schon begeistert ist, seit sein Vater Marco ihn in ein Kart gesetzt hat, als er gerade erst laufen konnte.»

Schweiz

«Blick»: «Antonelli mit 20 schon auf dem Formel-1-Olymp.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Ein großes Kind mit den Reflexen eines Champions: Kimi Antonelli, ein Fahrer, der von Mercedes von Kindesbeinen an gefördert wurde.»

«Le Monde»: «Kimi Antonelli, mit 20 Jahren zum F1-Weltmeister gekrönt – Mercedes’ gewonnene Wette. Der italienische Fahrer, der aus der Nachwuchsabteilung der 'Silberpfeile' stammt, wird der jüngste Weltmeister in der Geschichte der Königsklasse des Motorsports.»

Niederlande

«AD»: Kimi Antonelli wird nach einem chaotischen Rennen der jüngste Weltmeister aller Zeiten.

Österreich

«Krone»: «Das einstige Wunderkind ist Weltmeister. Bereits in seiner zweiten Formel-1-Saison hat Andrea Kimi Antonelli alle überflügelt und sich im Alter von 20 Jahren zum mit Abstand jüngsten Champion der Motorsport-Königsklasse gekrönt.»

«Der Standard»: «Es ist vollbracht: Mercedes-Youngster Kimi Antonelli hat sich am Sonntag zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Formel 1 gekürt.»