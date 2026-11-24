Abu Dhabi (dpa) - In der Wüstendämmerung von Abu Dhabi entlud sich vor zehn Jahren die ganze Anspannung in Nico Rosbergs Formel-1-Leben. Nach Michael Schumacher und Sebastian Vettel sicherte sich der damalige Mercedes-Pilot in einem Zitterfinale als dritter Deutscher die WM-Krone. Ein Lebenstraum ging in Erfüllung - 34 Jahre nach dem Titelerfolg seines Vaters Keke. Nico Rosberg triumphierte 2016 über seinen ehemaligen Freund Lewis Hamilton, über seine Kritiker und sich selbst.

Jedes Detail zählt

2014 und 2015 musste sich Rosberg mit der Vize-Weltmeisterschaft begnügen. Sein Teamkollege Hamilton, mit dem er als Junge noch befreundet gewesen war, war einfach nicht zu schlagen. Rosberg musste also etwas ändern.

«Meine große Stärke war früher, dass ich mir eine Strategie zurechtlegen konnte. Wie werde ich Weltmeister? Worauf muss ich meinen Fokus legen? Ich wusste zum Beispiel, dass ich an meinem Gewicht arbeiten muss», erzählte er der dpa vor dem Jahrestag seines WM-Triumphs.

«Dann habe ich den Lack vom Helm entfernt, das hat 80 Gramm eingespart. Ich habe mit dem Radfahren aufgehört, um Beinmuskulatur zu verlieren, das hat 600 Gramm ausgemacht, was mehr als anderthalb Hundertstel pro Runde sind. Ich habe einen Harvard-Professor für Schlaf angeheuert, der meinen Jetlag eliminiert hat. Ich habe mir also die Strategie zurechtgelegt, wie ich am effizientesten zum Weltmeistertitel komme.»

Ein Problem namens Verstappen

Diese Strategie führte Rosberg, der bei Mercedes drei harte Jahre an der Seite von Michael Schumacher erlebt hatte, in das Finale von Abu Dhabi. Mit zwölf Punkten Vorsprung auf Hamilton reiste er zum 206. Grand Prix seiner Karriere. Dort musste Rosberg er nicht nur auf den Engländer achten. Da war noch Max Verstappen.

«In jedem Rennen, als es um meine WM ging, kam er mir voll in die Quere. Japan, USA, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi: Er ist teilweise wie ein Verrückter Rad an Rad gegen mich gefahren. Er war damals noch der absolute Heißsporn, da standen die Chancen 50:50, ob es kracht oder nicht. Das war der Wahnsinn», erinnerte sich Rosberg, der als Zweiter über die Ziellinie raste.

Hamilton wollte in der Schlussphase alle Möglichkeiten ausschöpfen. Dafür verschleppte der vorneweg fahrende Brite das Tempo, um Verfolger Rosberg in weitere Positionskämpfe mit Sebastian Vettel und Max Verstappen zu verwickeln. Wäre der deutsche Mercedes-Pilot nur Vierter geworden, hätte Hamilton triumphiert.

Die Last fällt ab

Nach 55 Runden auf dem Yas Marina Circuit war es dann vollbracht: Rosberg zeigte Nervenstärke und durfte sich Weltmeister nennen. «Da war große Erleichterung, weil ich bis dahin extreme Angst hatte, dass mein WM-Traum platzt und ich im letzten Moment einen Fehler mache. Es war die ultimative Drucksituation», erzählte er. «Ich wusste nicht, ob es Lewis vielleicht sogar auf einen Crash ankommen lassen würde. Es war heftig.»

Ende einer Freundschaft

Rosbergs Weltmeister-Saison bedeutete auch den Bruch mit Hamilton. Sie gerieten im Kampf um die WM-Krone auch abseits des Asphalts in Konflikt. «Wir sind neutral. Wenn wir uns sehen, dann reden wir», meinte Rosberg über die heutige Beziehung zum Briten. «Wir werden aber keine Freunde mehr, das waren wir ja früher. Zwischen uns ist zu viel passiert.»

Bedauert das Rosberg? «Ja, schon. Wir waren beste Freunde. Uns verbindet auch vieles, weil wir das Gleiche erlebt haben. Das können nicht viele sagen. Wir sind Schicksalsgenossen», sagte der Deutsche. «Ein Austausch auf die alten Zeiten mit ihm wäre witzig, aber soweit wird es nicht mehr kommen.»

Das Leben danach

Erschöpft vom Dauerdruck verkündete Rosberg nur eine knappe Woche nach dem Gipfelsturm seinen Rücktritt. Mit gerade einmal 31 Jahren. Ein Abschied auf dem Höhepunkt. Seitdem hat sich Rosberg, Ehemann und Vater zweier Töchter, ein neues Leben in der Wagniskapital-Welt aufgebaut.