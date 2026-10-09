Russell in Singapur an der Spitze - Defekt bei Hülkenberg

Singapur (dpa) - Malaysia-Pechvogel George Russell hat sich erfolgreich auf das Formel-1-Nachtrennen in Singapur eingestimmt. Der Mercedes-Pilot legte im einzigen Freien Training auf dem Marina Bay Street Circuit in 1:32,274 Minuten die Bestzeit hin. Vor der heutigen Qualifikation (14.30 Uhr/Sky) für den Sprint über 21 Runden verwies Russell Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (+0,198 Sekunden) auf den zweiten Platz.

Dritter wurde im McLaren Weltmeister Lando Norris (+0,273 Sekunden). WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli landete auf dem siebten Platz, nachdem er kurz vor dem Ende unfreiwillig die Notausfahrt genommen hatte.

Pech für Hülkenberg

Sein Teamkollege und WM-Verfolger Russell hatte am vergangenen Wochenende in Malaysia seinen Mercedes wegen eines Motorschadens wenige Runden vor dem Ende auf Platz drei liegend vorzeitig abstellen müssen. Wegen eines regelwidrigen Wechsels der Power Unit muss er in Singapur vom Ende des Feldes starten.

Einen deprimierenden Auftakt erlebte Nico Hülkenberg. Der einzige deutsche Fahrer im Feld musste seinen Audi rund 20 Minuten vor dem Ende der Einheit abstellen. Auf der Zielgeraden klagte er nach eigener Einschätzung über Getriebeprobleme und lenkte seinen Wagen in Richtung Boxengasse. Dort musste Hülkenbergs Auto rückwärts in die Garage geschoben werden. Er wurde am Ende 18.