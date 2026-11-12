Sieben Rechenregeln für Klopp gegen Serbien

Belgrad (dpa) - Für Jürgen Klopp wird der Fußball in den letzten Gruppenspielen der Nationalmannschaft in der Nations League zu einer großen Rechnerei. Denn die Situation in Gruppe 2 der A-Liga des UEFA-Wettbewerbs ist kompliziert.

Der Bundestrainer will mit einem Sieg am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Serbien eine möglichst gute Ausgangslage für ein «Finale» am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Berlin gegen die Niederlande erreichen. Doch selbst ein Erfolg in Belgrad garantiert nicht eine perfekte Ausgangslage.

Die DFB-Elf rangiert mit fünf Punkten drei Zähler hinter Tabellenführer Holland und Griechenland auf Platz drei. Serbien ist punktlos Tabellenletzter. Nur die Teams auf den Plätzen eins und zwei ziehen in das Viertelfinale ein.

Bloß nicht auf Platz drei oder vier landen

Als Dritter ist man je nach den Ergebnissen in den anderen drei Gruppen der Top-Liga gerettet oder muss in die Abstiegsplayoffs, die wie die K.-o.-Runde Ende März 2027 stattfinden. Als Vierter müsste die DFB-Auswahl in die Relegation zur B-Liga - oder steigt sogar direkt ab.

Da in den UEFA-Regeln der direkte Vergleich bei punktgleichen Teams mehr zählt als die absolute Tordifferenz aller Spiele, gibt es in der deutschen Gruppe sehr viele Szenarien. Sieben mögliche werden hier erläutert:

Wenn Deutschland gegen Serbien gewinnt...

... und Griechenland Holland schlägt, reicht der DFB-Elf ein Remis gegen Oranje zum Weiterkommen.

... und Holland gegen Griechenland mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnt, ist Deutschland mit einem Sieg gegen Oranje sicher weiter.

... und Holland gegen Griechenland mit einem Tor Vorsprung gewinnt, ist Deutschland auch bei einem Sieg gegen Oranje mit nur einem Tor Vorsprung möglicherweise raus.

Wenn Deutschland gegen Serbien unentschieden spielt...

... und Griechenland gegen Holland gewinnt, muss Deutschland gegen Oranje gewinnen, um weiterzukommen.

... und Holland gegen Griechenland unentschieden spielt, ist Deutschland mit einem Sieg gegen Oranje sicher weiter.

... und Holland gegen Griechenland gewinnt, kann Deutschland nur noch mit einem Sieg gegen Oranje weiterkommen, wenn Serbien Griechenland schlägt.

Wenn Deutschland gegen Serbien verliert....

... und Holland gegen Griechenland punktet, ist Deutschland schon nach dem Serbien-Spiel ausgeschieden.