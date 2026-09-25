Spiel wie «ein Boxkampf»: Pressestimmen zum Klopp-Debüt

Amsterdam (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kommt beim Debüt von Jürgen Klopp als Bundestrainer zu einem Unentschieden. Gegen die Niederlande kassierte die DFB-Elf in Amsterdam den Treffer zu 1:1-Ausgleich zum Auftakt der Nations League erst in der Nachspielzeit. Das schreibt die internationale Presse:

Niederlande

«AD»: «Eine Niederlage schien für den neuen Bondscoach Xavi Hernández lange unausweichlich, doch in der Nachspielzeit erzielte Cody Gakpo den verdienten Ausgleichstreffer gegen Deutschland. Die kämpferische Oranje-Mannschaft holte sich, was sie verdient hatte: ein 1:1.»

«Telegraaf»: «Van Bommel und Gakpo zaubern ein Lächeln auf die Gesichter in der Johan Cruyff Arena. Die Ära Xavi bei Oranje hat mit einem verdienten Unentschieden gegen Deutschland begonnen.»

Großbritannien

«Daily Mail»: «Deutschlands Klopp-Ära beginnt.»

«Independent»: «Jürgen Klopp wurde der erste Sieg als deutscher Nationaltrainer verwehrt, als sein ehemaliger Spieler Cody Gakpo in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer erzielte.»

«Guardian»: «Gakpo verhindert Klopps perfekten Start, Xavis Niederlande retten Unentschieden gegen Deutschland. Ein unterhaltsames Spiel zwischen zwei Mannschaften, die – seien wir ehrlich – derzeit ziemlich weit von ihrer Bestform entfernt sind.»

Frankreich

«L'Équipe»: «Es war ein unterhaltsames Spiel, das stark an einen Boxkampf erinnerte: Zwei Gegner schenkten sich nichts und teilten Runde für Runde Schläge aus. Wäre die Partie nach Punkten entschieden worden, hätten die Niederlande gewonnen. Über die gesamte Spielzeit waren sie gefährlicher, hatten mehr Chancen, mehr Ballbesitz, mehr Ecken und gewannen mehr Zweikämpfe.»

Österreich

«Krone»: «Remis! Niederländer vermasseln Klopps DFB-Party. Deutschland hat bei der Premiere des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp ein 1:1 in der Nations League gegen die Niederlande erreicht. Cody Gakpo wurde in der Nachspielzeit zum Spielverderber für die DFB-Elf. Felix Nmecha hatte die Deutschen in der ersten Halbzeit mit einem umstrittenen Tor in Führung gebracht.»

Schweiz

«Blick»: «Jürgen Klopp steht erstmals an der Seitenlinie von Deutschland. Und sieht, wie seine Mannschaft viel Dusel hat - und in der Schlussphase noch den Sieg aus der Hand gibt.»

Spanien

«Sport»: «Xavis vielversprechendes Debüt trotz ter Stegen und der Kontroverse. Die niederländische Mannschaft rettete in der Nachspielzeit dank eines Tores von Gakpo noch einen Punkt, nachdem sie das Spiel gegen Deutschland dominierte, das mit einem von den Gastgebern heftig protestierten Tor in Führung gegangen war.»

«Mundo deportivo»: «Van Bommels Sohn und Gakpo verhindern Xavis Niederlage gegen Klopp. Die Niederlande, die nun vom ehemaligen Mittelfeldspieler und Trainer des FC Barcelona betreut werden, spielten gut gegen Deutschland, angeführt vom ehemaligen Trainer des FC Liverpool, in dessen Team ter Stegen besonders glänzte.»

«As»: «Hauptgewinn für Xavi. Ein später Treffer von Gakpo rettet dem spanischen Trainer bei seinem Debüt auf der niederländischen Bank einen Punkt. Ter Stegen verhinderte bei Klopps Debüt eine Blamage.»

Italien

«Corriere dello Sport»: «Klopp: Umarmungen und starke Emotionen bei seinem Debüt als deutscher Nationaltrainer. Das Spiel endet mit einem 1:1-Unentschieden gegen die Niederlande, wobei Xavi ebenfalls sein Debüt gibt.»

«La Repubblica»: «Alle Augen auf Jürgen Klopp. Kurz gesagt: Es lässt sich nicht leugnen, dass alle Augen auf Klopp gerichtet waren. Deutschland hat ein gutes Spiel gezeigt (aggressiv in der ersten Halbzeit, kraftvoll in der zweiten), aber das ist noch kein endgültiges Urteil.»