Neuer Vertrag für de la Fuente: «Das Beste kommt erst noch»

Madrid (dpa) - Erfolgscoach Luis de la Fuente bleibt noch einige Jahre Trainer von Welt- und Europameister Spanien. Der spanische Fußball-Verband verkündete die Verlängerung des Vertrages bis 2032. De la Fuentes bisheriger Kontrakt wäre spanischen Medienberichten zufolge bis 2028 gültig gewesen. «Wir geben uns nicht mit dem zufrieden, was wir gewonnen haben», sagte de la Fuente bei einer Pressekonferenz laut spanischer Medien: «Das Beste kommt erst noch, glaubt mir.»

Mit dem neuen Vertrag kann er bei zwei weiteren EM-Turnieren (2028 und 2032) und bei der WM 2030 teils im eigenen Land mit Spanien teilnehmen. «Bei der Europameisterschaft haben wir bereits einen Begriff geprägt, der uns mittlerweile sehr am Herzen liegt: Familie. Zusammen zu sein, erfüllt uns mit großem Stolz», betonte de la Fuente.

«Die Geschichte geht weiter», hieß es in der Mitteilung vor dem Auftakt in die Nations League. Am kommenden Samstag spielen die Spanier im Londoner Wembley-Stadion gegen den WM-Halbfinalisten England mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel.

Seit 2013 beim Verband

De la Fuente trainiert die Nationalmannschaft seit Anfang 2023, zuvor war er seit Mitte 2013 bereits im Junioren-Bereich des spanischen Verbandes als Trainer verantwortlich. Im Sommer 2024 holte er den Titel bei der EM in Deutschland mit seiner Mannschaft, im Juli dieses Jahres gewann Spanien die WM durch einen Finalsieg über Titelverteidiger Argentinien. Es war das 38. Spiel in Serie ohne Niederlage - ein Rekord.

Laut Verbandsangaben hat de la Fuente eine Siegquote mit der Nationalmannschaft von 76 Prozent in den bisherigen 50 Spielen.