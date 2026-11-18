Turin (dpa) - Nach seinem vorzeitigen Halbfinal-Einzug wurde Alexander Zverev vor der Umkleidekabine von Edelfan Nick Woltemade überrascht. Beide plauderten entspannt über Tennis und Fußball, Zverev bedankte sich für ein Trikot des Profis von Juventus Turin - und sagte staunend: «Einer, der größer ist als ich, das gibt's ja nicht!» Scherzhaft ergänzte der Tennisstar: «Vielleicht hat er hohe Schuhe an.»

Fußball-Nationalspieler Woltemade fand seinen allerersten Besuch eines Tennismatches «sehr, sehr cool. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich zuschauen konnte und dass Sascha gewonnen hat.» Zverev hatte kurz zuvor bei den ATP Finals auch im zweiten Gruppenmatch gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:2, 7:6 (7:4) gesiegt und vorzeitig das Halbfinale erreicht.

Zverev wieder voller Energie

Nach einem kurzen Zwischentief nach der Eroberung der Nummer eins der Weltrangliste ist Zverev «wieder voll da», wie er selbst sagt. Bei seinem frühen Aus beim Masters in Paris habe er sich aufgrund des ganzen Trubels «schwer» gefühlt, jetzt in Turin federleicht. Und das sieht man ihm auch an.

Seine Leistung im ersten Satz gegen Shelton bezeichnete der Hamburger als «fast perfekt». Erneut bestach er mit seinem phänomenalen Aufschlag, seinen druckvollen Grundschlägen und mentaler Stärke. Highlight war der gewonnene Matchball nach etwas mehr als anderthalb Stunden, als Zverev im Laufen eine Vorhand am verdutzten Weltranglistenvierten vorbei im Feld platzierte. Danach breitete Zverev seine Arme aus und zeigte dann mit dem Finger auf seine Brust - ganz nach dem Motto: Die Nummer eins bin ich!

Jetzt gegen Franzosen Fils

«Im Tiebreak habe ich ein paar fantastische Bälle gespielt, der Matchball war, denke ich, das Highlight», sagte der 29-Jährige. Er sei «sehr glücklich» über den Halbfinal-Einzug beim Prestigeturnier der acht besten Spieler des Jahres, bei dem er auch gegen seine Kritiker kämpft. Die Zweifel an seinem Nummer-1-Status, weil die großen Rivalen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz monatelang verletzt fehlten, werden mit jedem Sieg kleiner.

Auch deswegen will Zverev das letzte Vorrunden-Match am Donnerstag gegen Arthur Fils «mit 100 Prozent angehen». Der Franzose sieht dem Duell mit der Nummer eins mit Vorfreude entgegen - und wittert seine Chance. «Es wird hart, aber ich weiß, dass ich kämpfen kann. Ich kann tief in den Kampf eintauchen», sagte der Weltranglisten-Siebte: «Ich habe einfach keine Angst.»

Aussprache mit Kritiker Becker?

Auf dem Weg zum dritten Triumph nach 2018 und 2021 will sich Zverev aber weder von Fils noch Alcaraz oder sonst wem stoppen lassen. Es würde sein Traumjahr mit Grand-Slam-Siegen bei den French Open und US Open sowie der Eroberung der Nummer eins krönen. Danach steht noch die Davis-Cup-Endrunde in Bologna an - ein letztes großes Zverev-Ziel in 2026.

Und zuvor noch eine Aussprache mit Boris Becker? Mit dem dreimaligen Wimbledon-Gewinner führte Zverev zuletzt einen öffentlichen Disput, der für reichlich Schlagzeilen sorgte. Zverev ist zu einem klärenden Gespräch in Turin bereit. «Ich möchte ihn auch gerne mal fragen, warum er das Ganze angefangen hat mit so komischen Themen», sagte er.

Becker ist bei den ATP Finals als Sky-Experte im Einsatz, er wird am Donnerstag für den TV-Sender Zverevs letztes Gruppenmatch kommentieren. Auch er hatte zuletzt ein Signal der Versöhnung gesendet. «Die Suppe ist gegessen. Ich mache meinen Job, ich bin froh hier zu sein, über Tennis zu kommentieren - und am liebsten über Sascha», sagte Becker: «Ich glaube nicht, dass wir ein Problem haben.»