Freiburg (dpa) - Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprungs ist die Siegesserie des SC Freiburg gerissen. Die Breisgauer mussten sich gegen RB Leipzig nach einem späten Gegentor noch mit einem 2:2 (2:0) begnügen und verpassten es, den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga auf Rang 3 zu verdrängen.

Torjäger Igor Matanovic (11. Minute) und Mittelfeld-Chef Maximilian Eggestein per Handelfmeter (43.) trafen für die Freiburger, die ihren siebten Pflichtspiel-Sieg in Serie knapp verpassten. RB, das in der Liga zuvor vier Siege am Stück gefeiert hatte, konnte durch Christopher Nkunku (53./Foulelfmeter) und den eingewechselten Christoph Baumgartner (90.+3) noch ausgleichen.

Matanovic trifft bereits zum 10. Mal

Beiden Teams waren ihre jüngsten Erfolgsserien anzumerken. Sie suchten vom Anpfiff weg den Weg nach vorn und boten den 32.600 Zuschauern eine flotte Partie. Leipzigs Antonio Nusa sorgte auf der linken Seite mit dem einen oder anderen Dribbling für Wirbel. Auf dem gegenüberliegenden Flügel tummelten sich die DFB-Shootingstars: Leipzigs Brajan Gruda fand zunächst aber kaum eine Lücke gegen die Freiburger Philipp Treu und Derry Scherhant.

Apropos Scherhant: Bei der Führung des SC hatte der 24-Jährige mal wieder seine Füße im Spiel. Eine Flanke des Nationalspielers köpfte Matanovic zum 1:0 ein. Die RB-Defensive inklusive Torhüter Maarten Vandevoordt sah in der Szene nicht gut aus. Für Matanovic war es bereits das 10. Pflichtspieltor der Saison.

Erst Backhaus im Fokus - dann El Aynaoui

Die Leipziger arbeiteten mitunter vehement am Ausgleich, konnten Mio Backhaus aber nicht überwinden. Freiburgs Schlussmann parierte zwei Schüsse von Nusa (13./30.) und einen des Brasilianers Romulo (15.). Gruda hämmerte die Kugel aus der Distanz drüber (27.). Die Partie gönnte sich kaum Ruhephasen - und auch Julian Schuster stand unter Strom. Einen Freiburger Ballgewinn direkt vor ihm bejubelte der SC-Trainer an der Seitenlinie fast wie einen Torerfolg.

Dann rückte Leipzigs Neil El Aynaoui zunehmend in den Fokus. Erst foulte der bereits mit Gelb verwarnte Mittelfeldmann den Freiburger Yuito Suzuki, durfte aber weitermachen (31.). Kurz vor der Pause flog ihm dann eine Flanke von Eggestein an den Arm. Schiedsrichter Robin Braun sah sich die Aktion noch mal am Bildschirm an und entschied auf Strafstoß für die Gastgeber. Eggestein nahm sich die Kugel und versenkte sie mit einem lässigen Schuss in die Mitte.

Auch Nkunku trifft nach VAR-Eingriff

Kaum lief die zweite Halbzeit, gab es schon wieder Elfmeter. Wieder brauchte Referee Braun den Videoassistenten. Nach einem Zweikampf zwischen Leipzigs Benjamin Henrichs und Freiburgs Scherhant entschied er zunächst auf Offensivfoul, dann doch auf Strafstoß. Nkunku traf wuchtig unter die Latte und machte das ohnehin schon muntere Topspiel wieder so richtig spannend.

Die Leipziger, bei denen Abwehrchef Willi Orban mit 270 Einsätzen nun alleiniger Bundesliga-Rekordprofi ist, erhöhten den Druck. Sie ließen aber auch Freiburger Chancen zu. Suzuki sprintete auf Vandevoordt zu und scheiterte am RB-Keeper (59.). Auf der Gegenseite traf Romulo nur den Außenpfosten (64.). Dann wiederum zielte Matanovic aus aussichtsreicher Position zu hoch (69.).

Knifflige Auswärtsspiele im Pokal warten

Auch in der Schlussphase ging es hin und her. Die Leipziger Tormaschinen, die in dieser Saison schon bei 33 Liga-Treffern stehen, hatten durch Joker Baumgartner noch mal eine Kopfballchance (79.). Doch das war's noch immer nicht, nur beim nächsten Versuch zielte er besser: Baumgartner gelang Sekunden vor dem Abpfiff der Ausgleich.

Bereits am kommenden Mittwoch sind beide Mannschaften schon wieder im Achtelfinale des DFB-Pokals gefordert - Freiburg beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, Leipzig in einem weiteren Topspiel bei Bayer Leverkusen.