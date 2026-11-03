ARD: Kai Pflaume läuft in seiner Show einen Weltrekord

München (dpa) - Kai Pflaume, Moderator der Quizshow «Wer weiß denn sowas?», hat in der neuen Staffel nach Angaben der ARD einen Weltrekord aufgestellt. Während er die sechs Live-Sendungen moderierte, legte er im Studio die Marathon-Strecke von 42,195 Kilometer zurück - in 5 Stunden, 53 Minuten und 21 Sekunden.

Noch nie zuvor habe jemand während einer Showmoderation eine längere Strecke zurückgelegt, teilte die ARD mit. Damit habe Pflaume einen offiziellen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Bis zu 3,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hätten das außergewöhnliche TV-Ereignis verfolgt. Der Livestream in der ARD-Mediathek sei zusätzlich etwa 600.000 Mal abgerufen worden.

«1407 Runden sind echt viel, jetzt ist es geschafft und fühlt sich einfach nur gut an», sagte der Moderator. «Ich glaube nicht, dass ich nochmal einen anderen Weltrekord aufstellen werde - aber den kann mir jetzt keiner mehr nehmen.» Alle sechs Folgen des «Wer weiß denn sowas?»-Weltrekords sind ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar.