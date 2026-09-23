Brad Pitt nennt Frankreich zweite Heimat

Paris (dpa) - Schauspieler Brad Pitt fühlt sich in Südfrankreich zu Hause und kann dort zur Ruhe kommen. «Frankreich bleibt meine zweite Heimat», sagte der Hollywoodstar der Zeitung «Le Parisien». Er beobachte alles aus der Ferne und mache sich Sorgen, wenn es im südfranzösischen Var, das zwischen Marseille und Cannes liegt und wo Pitt ein Anwesen hat, Brände gebe.

«Ich liebe diese Gegend und die Gemeinschaft der Menschen, die dort leben», sagte der 62-Jährige. «Sie sind sehr solidarisch, sie helfen sich untereinander. Freundschaft hat dort eine echte Bedeutung. Und wie schön ist es dort!»

Pitt beschrieb: «Die Ecke, in der ich in Frankreich wohne, ist sehr friedlich. Ich mag die Momente des Alleinseins, die ich in den Wäldern dort verbringe.» Natürlich gefalle ihm auch die örtliche Küche, fügte der Schauspieler («Once Upon a Time in Hollywood», «Fight Club») hinzu. «Das Leben dort ist sanft und langsam, was ich enorm schätze. In unseren Berufen sind wir dauerhaft am Rennen. Ich mag es wirklich, einen Gang runterzuschalten und im Var zu sein.»