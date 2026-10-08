Chris Kramer schätzt seine Pokémon-Sammlung auf 400.000 Euro

Köln (dpa) - Ex-Fußballprofi Christoph Kramer glaubt, dass seine Sammlung von Pokémon-Karten rund 400.000 Euro wert ist. «Ich sammle seit 1999 Pokémon-Karten, habe die erste Edition auf Englisch komplett und gebe meine Sammlung für kein Geld der Welt her», sagte der 36-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Für ihn sei das eine Leidenschaft - aber gleichzeitig auch eine «echte Wertanlage».

«Ich bin fest davon überzeugt, dass sich unsere Generation mit 50 oder 60 Jahren keine klassischen Gemälde mehr an die Wand hängt, sondern lieber Pokémon-Karten hinter Glas einrahmt», sagte Kramer. Über seine Sammlung aus Pikachu, Glurak und Co. sagte er: «Ich schätze, dass sie rund 400.000 Euro wert ist.»

Retro statt Rembrandt

Kramer hat in der Bundesliga zuletzt für Borussia Mönchengladbach gespielt und wurde 2014 mit der Fußball-Nationalmannschaft Weltmeister. Er ist TV-Experte, Podcaster und Autor. Kürzlich erschien sein zweiter Roman «Wolkenberührpunkt».

Zudem ist Kramer bekennender Sammler - unter anderem von Pokémon-Karten. Die Sammelkarten basieren auf der Videospiel-Reihe, in der man Fantasie-Monster fangen und trainieren kann. Seit geraumer Zeit erleben sie einen regelrechten Hype - beliebte oder seltene Karten werden für hohe Summen gehandelt.

Kramer hat allerdings auch noch andere Sammel-Leidenschaften. «Ich habe mir auch das erste iPhone noch originalverpackt und verschweißt geholt. Solche Objekte wie alte Sammelkarten, seltene Vintage-Sachen oder Retro-Trikots sind für mich die wahre Kunst unserer Zeit», sagte er. «Das hat natürlich viel mit Nostalgie zu tun, weil ich diese Dinge aus meiner Kindheit einfach liebe.»