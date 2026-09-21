Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber mit 27 Jahren gestorben

Los Angeles (dpa) - Presley Gerber, Sohn des früheren Supermodels Cindy Crawford und Unternehmers Rande Gerber, ist tot. Der 27-Jährige starb am Sonntag in Los Angeles in einer Rehabilitationseinrichtung, wie US-Medien mit Verweis auf Unterlagen des «Los Angeles Medical Examiner» berichteten. Zur Todesursache war zunächst nichts bekannt.

«Die Familie bittet um Privatsphäre während dieser sehr schweren und schmerzvollen Zeit», hieß es im Statement eines Sprechers der Familie, das unter anderem der US-Zeitschrift «People» vorlag. Zuerst hatte das Promi-Portal «TMZ» über Gerbers Tod berichtet.

Wie seine zwei Jahre jüngere Schwester Kaia war auch Presley Gerber in die Fußstapfen der berühmten Mutter getreten und hatte als Model gearbeitet. Der 1999 im US-Bundesstaat Kalifornien geborene Promi-Spross hatte laut «People» zuletzt in Podcasts, aber auch auf seinem Instagram-Kanal seine psychischen Probleme thematisiert.

«Unvorstellbar»: Modelkollegin Paris Hilton trauert

«Mein Herz ist vollständig gebrochen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das real ist», reagierte Reality-TV-Star Paris Hilton in einem emotionalen Text in ihrer Instagram-Story auf die Nachricht. Gerber bezeichnete sie als «wunderschöne Seele». «Ich hoffe, du wusstest, wie sehr du geliebt wurdest und wie vielen Menschen du wichtig warst», so Hilton. Ihr Herz sei bei der ganzen Familie in dieser unvorstellbaren Zeit, schrieb die US-Hotelerbin, bei der es sich laut dem Portal «Page Six» um eine langjährige Freundin Gerbers handelte.

Cindy Crawford zählt zu den prägendsten Supermodels der 1990er-Jahre. Gemeinsam mit Naomi Campbell, Linda Evangelista und anderen machte sie das Modeln zu einem Teil der Popkultur. Weltberühmt ist auch seine Schwester Kaia Gerber geworden: Sie ist erfolgreich als Model und arbeitet zudem als Schauspielerin.