Einziges Deutschlandkonzert: Kings of Leon 2027 in Hamburg

Hamburg (dpa) - Die Alternative-Rock-Band Kings of Leon hat für das kommende Jahr ein Deutschlandkonzert angekündigt - und zwar in Hamburg. Die Musiker werden am 18. Juni 2027 in der Barclays-Arena auftreten, wie der Veranstalter Live Nation mitteilte. Zuletzt hatte die US-amerikanische Band vor zehn Jahren in Hamburg gespielt.

Die Brüder Caleb, Nathan, Jared und Matthew Followill gründeten ihre Band vor mehr als 25 Jahren. Ihr erstes von bislang neun Studioalben brachten sie 2003 heraus. Für ihre Musik wurden sie bereits mit vier Grammys ausgezeichnet. Sie gelten als eine der erfolgreichsten Rockbands ihrer Generation. Ihre bekanntesten Lieder sind «Sex on Fire» und «Use Somebody». Das neueste Album «O My Beloved» erscheint in wenigen Tagen: am 6. November.

Die Kings of Leon haben bislang weltweit mehr als 20 Millionen Tonträger und fast 40 Millionen Singles verkauft. Sie waren Headliner auf großen Festivals wie dem Coachella, dem Glastonbury oder dem Lollapalooza.