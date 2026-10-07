Facebooks dunkle Seite: «The Social Reckoning» im Kino

New York (dpa) - Als die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen 2021 interne Dokumente über die Funktion des Netzwerks leakt, sorgt sie damit weltweit für Aufsehen. Ihr zentraler Vorwurf: Gründer Mark Zuckerberg stelle Profit über das Wohl der Nutzer und gefährde sie sogar. 16 Jahre nach seinem Erfolgsfilm «The Social Network» über das Netzwerk bringt Filmemacher Aaron Sorkin ihre Geschichte nun auf die große Leinwand.

Haugen - gespielt von Oscar-Gewinnerin Mikey Madison - vertraut sich damals dem «Wall Street Journal» an. Der Journalist Jeff Horwitz, gespielt von Jeremy Allen White, bringt eine Serie von Artikeln heraus, die den Konzern in eine seiner tiefsten Krisen stürzen. Sie werden bekannt als die «Facebook Files».

Zuckerberg (Jeremy Strong) porträtiert der Film als entrückten Chef, der sich selbst als «Redefreiheits-Absolutisten» bezeichnet und mit dem Algorithmus der Plattform wissentlich auf Empörung und Wut auslösende Inhalte setzt. Die Geschichte kulminiert im Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 und zeigt Zuckerberg, der lange mit einer Reaktion zögert, bevor er US-Präsident Donald Trump auf der Plattform blockiert.

Enthüllungen haben Macht kaum geschmälert

Die Menge wollte verhindern, dass der US-Kongress den Wahlsieg von Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 besiegelt. Trump hatte davor wochenlang die Falschbehauptung wiederholt, dass ihm der Wahlsieg durch Betrug gestohlen worden sei - und die Stimmung vor der Attacke mit einem Auftritt vor seinen Anhängern angeheizt. Während der Attacke sah er zunächst davon ab, die Angreifer zum Rückzug aus dem Kapitol aufzurufen.

Für die Sperrungen hat Trump mittlerweile Millionen von Dollar Entschädigung erhalten. Meta zahlte Trump 25 Millionen, Youtube 24 Millionen US-Dollar. Nach Trumps Wiederwahl zogen es die Plattformen vor, seine Klagen mit Zahlungen auszuräumen. Auch darum dürfte der Film alle, die die Plattformen nutzen, mit einem bitteren Geschmack zurücklassen.

Die Macht der Plattformen ist seit den Enthüllungen Haugens kaum kleiner geworden. Zum Meta-Konzern gehören Facebook, Instagram und Whatsapp. Täglich nutzen 3,35 Milliarden Menschen mindestens eine App des Konzerns. Besonders große Empörung hatte in den USA Haugens Vorwurf ausgelöst, Facebook habe aus internen Studien gewusst, dass Instagram der psychischen Gesundheit einiger Teenager schade, aber keine konsequenten Maßnahmen dagegen ergriffen.

«Wollen sie wirklich alles?»

Die Frage, wie viel Raum solche Plattformen im eigenen Leben einnehmen sollen, beschäftigt auch die Darsteller des Films. Jeremy Allen White («The Bear»), der den Journalisten Horwitz spielt, sieht sich durch die Arbeit an dem Film in seiner Distanz zu sozialen Netzwerken bestätigt. «Im Großen und Ganzen nutze ich soziale Medien als Werkzeug, zum Beispiel für die Arbeit», sagte der 35-Jährige der dpa.

Inzwischen lösche er die jeweilige App sogar nach der Nutzung wieder. «Wenn ich sie wieder nutzen muss, muss ich den ganzen Prozess durchlaufen, was mich ausbremst und mich davon abhält, zu Hause aktiv zu sein.»

Seine Skepsis geht über den eigenen Umgang mit den Plattformen hinaus. Die großen Internetkonzerne hätten bereits «unser aller Leben verändert. Sie beanspruchen bereits einen Großteil unserer Zeit und Aufmerksamkeit», sagte White. «Und meine Sorge um mich selbst, die Welt, insbesondere um junge Menschen und Kinder, ist: Wollen sie wirklich alles? Wollen sie einfach unsere gesamte Aufmerksamkeit und Zeit?»

Madison hält sich von Social Media fern

Mikey Madison geht noch weiter: Die Oscar-Gewinnerin hatte nach eigenen Angaben in ihrem Erwachsenenleben nie einen Account in sozialen Netzwerken und will das auch nicht ändern. Die Geschichte Haugens hinterließ bei ihr allerdings nicht nur Unbehagen. Ihre Rolle mache ihr auch Mut. «Ich denke an Frances und wie unglaublich mutig sie ist, und welch wunderbare moralische Integrität sie besitzt», sagte Madison. «Es ist sehr schön, dass es jemanden auf der Welt gibt, der so viel tut, um hoffentlich viele positive Veränderungen herbeizuführen.»

Die von Haugen aufgeworfenen Fragen beschäftigen den Konzern bis heute: Meta sieht sich einer Reihe von Klagen wegen möglicher Schäden durch seine Plattformen ausgesetzt.

Auch die gesellschaftlichen Spannungen, die der Film beschreibt, sind längst nicht überwunden. «Es ist unbestreitbar, dass wir in den USA als Gesellschaft unglaublich gespalten sind», sagte White. Einen Grund dafür sieht er darin, wie Menschen heute an Informationen gelangen. «Die Art und Weise, wie wir Informationen erhalten, ist auf uns zugeschnitten. Es gibt also keine gemeinsame Basis. Verschiedene Wahrheitsvorstellungen kursieren.» Das mache es schwieriger, mit Andersdenkenden Kompromisse zu finden. «Ich denke, durch die sozialen Medien ist es noch extremer geworden.»

Der Film kommt am 8. Oktober in die Kinos.