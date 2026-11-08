Für Kiewel hat sich mit Social Media neue Welt aufgetan

Mainz (dpa) - Für eine neue ProSieben-Show hat sich Fernseh-Moderatorin Andrea Kiewel erstmals intensiv mit sozialen Medien beschäftigt. «Man ist nie zu alt zum Lernen, da hat sich für mich eine völlig neue Welt aufgetan», sagte die vor allem aus dem ZDF-Fernsehgarten bekannte 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

In der Show «Catch Us. Die Jagd durch Europa», die in der kommenden Woche an drei Tagen (10., 11. und 12. November) zu sehen sein wird, flüchtet Kiewel als eines von mehreren sogenannten prominenten Targets vor einer Reihe von Jägern. Es geht darum, bestimmte Aufgaben zu lösen oder falsche Fährten für die Verfolger zu legen - auch mit Hilfe einer Community in sozialen Medien.

Prominente Beraterinnen

«Ich habe für diese Show einen Instagram-Account eröffnet», erzählte Kiewel der dpa. «Ich glaube, als die Show losging, hatte ich zwölf Follower.» Sie habe alles falsch gemacht, was man falsch machen könne, habe keine Ahnung von Social Media gehabt und sich Tipps von Influencerin Maren Wolf und Model Betty Taube geben lassen.

«Ich finde das ganz faszinierend und bin auch ein bisschen geflasht», berichtete Kiewel. Ihren Instagram-Account gebe es immer noch. «Inzwischen habe ich etwas Gefallen daran gefunden, aber den Mehrwert für mich habe ich noch nicht verstanden. Sei's drum.» Ihre Söhne hätten das ein oder andere Mal gelacht und gesagt: «Ja Mama, ist schön, dass du das kannst, auch Online-Banking.»