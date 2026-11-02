Für Patrick Abozen ist Loyalität sehr wichtig

Hamburg (dpa) - Schauspieler Patrick Abozen («Großstadtrevier») hält die Treue zu anderen Menschen für eine wesentliche Tugend. «Für mich hat Loyalität eine große Bedeutung. Wenn Menschen nicht zueinander stehen, zerfällt doch alles», sagte Abozen der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der 1985 geborene Künstler betonte zudem: «Es geht dabei nicht um grenzenlose Folgsamkeit. Sondern um einen Wertekompass, der in die gleiche Richtung zeigt - um eine nonverbale Einigkeit und Verbundenheit.»

Ohne Loyalität klappe es etwa in einer Ehe nicht - und auch nicht in einem Schauspieler-Ensemble. Auch an seiner Rollenfigur - Polizeioberkommissar Lukas Petersen - schätze er diese Eigenschaft. «Lukas ist der loyalste Mensch, den ich kenne. Wenn er zu jemandem steht, dann 150-prozentig. Für diese Menschen kämpft er bis ins Letzte», sagte Abozen. Das stellt Lukas Petersen seine Haltung besonders in zwei kommenden «Großstadtrevier»-Fällen unter Beweis.

Am 14. Dezember um 18.50 Uhr in der Jubiläumsfolge zum 40. Geburtstag der Vorabendserie, «Die einfachste Lösung», handelt er beispielsweise aus Treue zu einem früheren Mentor gegen die Anordnung von Frau Küppers (Saskia Fischer). Und am 6. Januar 2027, um 20.15 Uhr, im dritten Spielfilm-Special «Großstadtrevier - Knockout», zeigt er sich ebenfalls loyal. Diesmal braucht die strenge Küppers selbst seine Hilfe. Das «Großstadtrevier» läuft seit 1986 in der ARD.