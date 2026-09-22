Gottschalk auf der Wiesn: «Mir geht es jeden Tag besser»

München (dpa) - Nach seiner schweren Krebs-Erkrankung hat der ehemalige Fernseh-Moderator Thomas Gottschalk mit seiner Frau Karina das Oktoberfest besucht. «Die Wiesn ist natürlich für uns immer ein großes Thema», sagte Gottschalk der «Bild»-Zeitung am Dienstag im Käfer-Zelt. Zuletzt hätten die beiden zwar «alle möglichen Einladungen ausgeschlagen», aber für seinen Anwalt habe er eine Ausnahme gemacht.

Mit Blick auf seine Gesundheit sagte Gottschalk: «Mir geht es jeden Tag besser, ausgezeichnet sogar.» Seine Ehefrau Karina sagte der «Bild»: «Der Krebs ist erst mal besiegt. Aber Sie wissen ja selbst: Er ist dann mal ein, zwei, drei Jahre weg und dann kann er wiederkommen. Aber das werden wir alles im Auge behalten.»

«Wir wollen einfach nur glücklich und gesund leben.»

Sie sei nun «total stolz» auf ihren Mann, betonte Karina Gottschalk. «Er hat so viel Energie gezeigt und sich wirklich strebermäßig reingehängt. Einfach total schön, was er geleistet hat.» Ihr Mann gab das Kompliment demnach umgehend zurück: «Ich bin noch stolzer auf Karina als sie auf mich.» Mit Blick auf ihre Zukunftswünsche zitierte die «Bild» die beiden mit den Worten: «Wir wollen einfach nur glücklich und gesund leben.»

Gottschalk hatte Ende November vergangenen Jahres bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein. Er hatte die Diagnose öffentlich gemacht, nachdem er bei der Verleihung der Romy-Gala in Kitzbühel wie zuvor schon bei der Bambi-Verleihung in München einen unsicheren Eindruck hinterlassen und damit für Irritationen gesorgt hatte.

Seine Krebsdiagnose hatte weithin Betroffenheit ausgelöst. Im Dezember verabschiedete er sich von der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» - und zugleich von der TV-Bühne.