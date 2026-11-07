Italiener statt Konzert: Der Kanzler und sein Geburtstag

Hagen (dpa) - Der Bundeskanzler muss umplanen. Keine internationale Krise, keine vorgezogene Wahl ist der Grund, sondern: Frau und Tochter kommen. Anstatt wie ursprünglich geplant an seinem 71. Geburtstag am Mittwoch (11.11.) in ein Konzert in der Berliner Philharmonie zu gehen, werde er nun aus Rücksicht auf den Besuch mit den beiden «schön zum Italiener» essen gehen, sagte Friedrich Merz laut einem Bericht der «Westfalenpost» am Freitagabend auf einer Veranstaltung der Zeitung in Hagen.

Dass er überhaupt Zeit zumindest mit Teilen seiner Familie verbringen könne - er hat einen Sohn und zwei Töchter und ist auch Großvater - sei «ein wunderbares Geburtstagsgeschenk», meinte der CDU-Chef. Vormittags stehe noch eine Kabinettssitzung an. Und zu der Zeit - das müsste ihm als Sauerländer eigentlich bewusst sein - um genau 11.11 Uhr könnte es an dem Tag hoch hergehen: Dann wird nämlich die neue Karnevalssaison eingeläutet.