Lola Weippert hat neuen Tumor in der Brust

Berlin (dpa) - Bei Moderatorin Lola Weippert ist erneut ein Tumor in der Brust festgestellt worden. «Ich möchte etwas ganz Persönliches mit euch teilen, weil bei mir wurde ja zuvor schon mal ein gutartiger Tumor in der Brust diagnostiziert und jetzt wurde auch in der anderen Brust ein neuer Tumor gefunden», sagte die 30-Jährige anlässlich des Brustkrebsmonats in einem Instagram-Video. «Und ich habe jetzt Gott sei Dank bald Untersuchungen genau deswegen, um hoffentlich eine positive Diagnose wieder zu erhalten.»

Weippert hatte 2024 den ersten Tumor-Fund öffentlich gemacht. Einige Wochen später teilte sie mit, dass der Tumor gutartig sei.

Die Moderatorin rief ihre Fans im Rahmen einer Gesundheitskampagne nun dazu auf, es ernst zu nehmen, wenn sie irgendwelche Veränderungen im Körper spüren. «Bitte wartet nicht zu lange und vor allem ignoriert es auch nicht. Weil wenn sich irgendwas anders anfühlt, lasst es bitte checken», sagte Weippert in dem Clip.

Weippert stammt aus Rottweil in Baden-Württemberg und moderierte mehrere Jahre die RTL-Realityshow «Temptation Island». Seit April unterhält sie sich mit der Sängerin Vanessa Mai jede Woche im gemeinsamen Podcast «Schön Laut».