Nach Panettieres Tod: Klitschko besorgt um Erbe der Tochter

Los Angeles (dpa) - Der frühere Boxweltmeister Wladimir Klitschko will nach dem Tod seiner Ex-Verlobten Hayden Panettiere Berichten zufolge vorläufig das Vermögen der gemeinsamen Tochter Kaya verwalten. Der 50-Jährige habe am 24. September einen entsprechenden Antrag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf die Unterlagen.

Die elfjährige Kaya, die seit einigen Jahren in Europa bei ihrem Vater lebt, ist den Berichten zufolge die alleinige Erbin der im August verstorbenen US-Schauspielerin. Klitschko wolle die rechtliche Grundlage erhalten, um ein Nachlassverfahren einzuleiten sowie einen Nachlassverwalter vorzuschlagen, hieß es.

Sorge um Nachlass

Eine Entscheidung solle «unverzüglich» getroffen werden, da Klitschko befürchte, Vermögenswerte aus Panettieres Nachlass könnten verloren gehen oder beschädigt werden, zitierten die Medien aus dem Antrag. Im Zuge der Untersuchungen nach dem Tod der Schauspielerin hätten Ermittler Gegenstände aus Panettieres Haus in Los Angeles mitgenommen. Zudem habe sich bereits zuvor eine Person unbefugt Zugang zu dem Haus verschafft.

Panettiere («Scream 4», «Scream 6», «Heroes» und «Nashville») war am 16. August im Alter von nur 36 Jahren überraschend in einer Wohnung im US-Bundesstaat South Carolina gestorben. Als Todesursache machte die zuständige gerichtsmedizinische Behörde eine Überdosis verschiedener Substanzen aus. Die Behörde stufte den Tod der Schauspielerin als Unfall ein.