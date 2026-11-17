Wolfsburg (dpa/lni) - Ein Hollywood-Star und Oscar-Preisträger für Wolfsburg: Schauspieler, Regisseur, Produzent und Musiker Russell Crowe wird beim Festivalsommer 2027 in Wolfsburg ein Konzert in der Autostadt spielen. Der Auftritt des 62-Jährigen am 11. Juli sei das bislang einzige angekündigte Deutschlandkonzert für nächstes Jahr, teilten die Veranstalter mit.

Crowe wurde 2001 als bester Hauptdarsteller im Film Gladiator mit dem Oscar ausgezeichnet. Nach Wolfsburg kommt der 62-Jährige im Rahmen seiner Europa-Tour «Indoor Garden Party». Gemeinsam mit der Band «The Gentlemen Barbers» und Special Guests verbindet er dabei nach Angaben der Organisatoren Songs und Geschichten zu einer ebenso persönlichen wie wandelbaren Show. Musikalisch reiche das Spektrum von Gospel und Country über Blues bis hin zu kraftvollen Rocksongs.

Neben dem Neuseeländer Crowe kündigten die Organisatoren auch den britischen Singer-Songwriter James Blunt (15. Juli) und französischen Künstler Jean-Michel Jarre (11. Juli) für das Festival an. Nach einem exklusiven Vorverkauf beginnt der öffentliche Verkauf der Tickets am Freitag (20. November).

Schon zuvor hatten die Festival-Macher bekanntgegeben, dass die Fantastischen Vier das Autostadt-Festival 2027 eröffnen. Die Gruppe tritt mit ihrer Open-Air-Tour «Der letzte Bus» am 9. Juli auf. Außerdem kommen Roland Kaiser, Michael Patrick Kelly und Marteria nach Niedersachsen.