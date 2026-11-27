London (dpa) - «Der Umgang mit Krebs oder einer anderen langwierigen Erkrankung ist ein einsamer Weg», sagt die britische Prinzessin Kate (44) mit ruhiger und bedachter Stimme. Umso wichtiger sei es, Herausforderungen wie diese nicht alleine zu bewältigen. Wie die Frau des Thronfolgers Prinz William (44) mit ihrer Krebsdiagnose umging und welche Bedeutung der Austausch mit anderen Betroffenen für sie hat, zeigt Kate in der Dokumentation «Heal», die am Sonntag (29. November) bei der BBC ausgestrahlt wird.

«Meine Krankheit hat mich mit so vielen anderen zusammengebracht, die ebenfalls ihren eigenen Weg gehen», erzählt die Prinzessin in einem nun veröffentlichten Ausschnitt. Ihre Krankheit sei für sie inzwischen nicht mehr nur eine persönliche, sondern eine gemeinschaftliche Erfahrung.

In dem Video ist zu sehen, wie sich Kate mit anderen Betroffenen in einem Pub trifft. Das machen zu können, bedeute ihr viel, meint sie sichtlich berührt. Bislang habe sich die Prinzessin außerhalb ihrer Familie kaum über ihre Erfahrungen ausgetauscht, sagt sie. «Es ist einfach schön, meine persönlichen Erfahrungen mit euch zu teilen, aber auch eure Geschichten zu hören und mich mit anderen auszutauschen, die Ähnliches erlebt haben.»

Kate hatte Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten und sich anschließend einer Chemotherapie unterzogen. Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Um welche Art von Krebs es sich handelte, ist nicht bekannt.

Trailer zeigt innige Umarmungen mit Familie

In einem bereits vor wenigen Tagen veröffentlichten Trailer ist Kate auch dabei zu sehen, wie sie bei einer Gipfel-Challenge für Krebskranke mehrere Berge besteigt. Dabei wird es auch emotional: Kate zeigt sich sichtlich gerührt, als sie einen Gipfel erklimmt und anschließend ihre Kinder George (13), Charlotte (11) und Louis (8) sowie ihren Ehemann in die Arme schließt.

Die Dokumentation der Prinzessin beleuchtet laut BBC «das Leben nach der Diagnose und die vielfältigen Wege, auf denen Menschen angesichts einer schweren Erkrankung Trost, Kraft und Hoffnung finden». Nach der Premiere bei der BBC soll der Film in weiteren Ländern ausgestrahlt werden.