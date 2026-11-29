Köln/Stapelfeld (dpa) - Investor Ralf Dümmel hadert mit seinem 60. Geburtstag. «Mein ganzes Leben lang war mir mein eigenes Alter völlig egal, egal ob ich 40 oder 50 wurde, ich hatte damit nie ein Problem», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Meinen anstehenden 60. Geburtstag im Dezember finde ich nun allerdings wirklich unschön und ich fühle mich bei dem Gedanken daran schon uralt.» Dümmel wird am 2. Dezember 60.

Sein Unwohlsein begründet der Unternehmer mit dem Blick, den er einst selbst auf Männer in diesem Alter gehabt habe. «Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir früher als junge Kerle zusammenstanden, auf 60-Jährige schauten und dachten, was für alte Opas das doch seien», so Dümmel. Seine Befürchtung: «Heute stehen die jungen Leute wahrscheinlich da, zeigen heimlich auf mich und denken sich über mich ganz genau dasselbe.»

Doch noch kein typischer «Opa»

Das Bild des Alters - und das betont Dümmel - habe sich in der Gesellschaft glücklicherweise aber auch modernisiert. «60 ist heute vielleicht auch einfach ein bisschen anders als noch zu meiner Jugend.»

Dümmel glaubt da auch einige Argumente auf seiner Seite zu haben. «Dass meine erwachsenen Kinder immer noch wahnsinnig gerne mit mir in den Urlaub fahren, gibt mir zumindest das beruhigende Gefühl, dass ich wohl doch noch nicht ganz zum typischen Opa geworden bin.»

Der Unternehmer, geboren in Bad Segeberg, wurde durch die Vox-Sendung «Die Höhle der Löwen» bekannt. In der Show stellen Gründer Geschäftsideen vor und suchen Geldgeber. Kürzlich bekam Dümmel bei Sat.1 zudem die eigene Show mit dem Titel «Die Millionenidee». Dort sucht er clevere Erfinder und hilft ihnen, ihre Ideen in den Handel zu bringen.