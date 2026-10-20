Ralph Siegel wieder im Krankenhaus

München (dpa) - Nach seiner schweren Erkrankung samt künstlichem Koma im Sommer liegt der Schlagerkomponist Ralph Siegel erneut in der Klinik. «Wir bestätigen, dass sich Ralph Siegel derzeit im Krankenhaus befindet und dort ärztlich betreut wird», teilte sein Management auf Anfrage mit.

Management: Er braucht Zeit und Ruhe

Mit Blick auf seine Privatsphäre und auf ausdrücklichen ärztlichen Rat werde man derzeit keine medizinischen Einzelheiten zu seinem Gesundheitszustand veröffentlichen. «Ralph Siegel benötigt im Moment vor allem Zeit, Ruhe und Geduld, um sich zu erholen. Er befindet sich in ärztlicher Betreuung und wir vertrauen darauf, dass die behandelnden Ärzte alles Notwendige für seine Genesung tun», hieß es weiter.

Mehrere Medien hatten über den neuen Klinikaufenthalt berichtet. Siegel war erst vor wenigen Wochen nach seiner schweren Erkrankung wieder nach Hause zurückgekehrt.

Musical «Zeppelin» ohne Siegel

Es sei Siegel ein großes Anliegen, dass seine musikalischen und künstlerischen Projekte in seinem Sinne weitergeführt würden, teilte das Management weiter mit. «Dies entspricht ausdrücklich seinem Wunsch und wird von seinem gesamten Team mit großer Verbundenheit und Verantwortung umgesetzt.»

Ein Beispiel sei die Wiederaufnahme seines Musicals «Zeppelin» an diesem Donnerstag im Festspielhaus Neuschwanstein. Siegels Reise zum Festspielhaus am Forggensee im Allgäu war aus gesundheitlichen Gründen abgesagt worden.

«Ralph Siegel hätte diesen besonderen Abend sehr gerne persönlich miterlebt. Aus gesundheitlichen Gründen und auf ausdrücklichen ärztlichen Rat ist es ihm derzeit jedoch nicht möglich, die Reise anzutreten», hieß es weiter. Seine Gedanken seien bei seinem Ensemble, seinem Team und natürlich beim Publikum. «Er verfolgt die Wiederaufnahme seines Musicals mit großer Freude und Verbundenheit.»

Mit 81 noch mal zum ESC

Der Schlagerkomponist, seit wenigen Wochen 81 Jahre alt, hatte nach seiner Rückkehr nach Hause bekanntgegeben, er habe sich mit einer Neuauflage der Gruppe «Dschingis Khan» um den deutschen Beitrag zum Eurovision Song Contest (ESC) beworben. «Das haben wir gerade noch eingereicht. Jetzt sind wir sehr gespannt», sagte Siegel dem Portal «Schlagerpuls» kurz nach seiner Rückkehr nach Hause. «Ich wünsche mir einfach nur, in der Vorentscheidung dabei zu sein. Ich habe wirklich was Tolles eingereicht.»

Ralph Siegel zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Schlagerkomponisten und -produzenten. Er hat rund 3.000 Lieder veröffentlicht, sein bekanntester Hit ist «Ein bisschen Frieden».