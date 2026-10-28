Rolling-Stones-Brief an Charlie Watts kommt unter den Hammer

New York (dpa) - Der Brief, mit dem der Schlagzeuger Charlie Watts (1941-2021) einst von den Rolling Stones angeworben wurde, soll in New York versteigert werden. «Lieber Charlie», schrieb Brian Jones (1942-1969) darin im Jahre 1962, «wir suchen einen guten Schlagzeuger».

Der bisherige Schlagzeuger der Band, die sich wenig später unter anderem mit Jones, Mick Jagger und Keith Richards als Rolling Stones formierte, sei «grauenhaft». Wie genau Watts auf den Brief reagierte, ist nicht überliefert - er wurde aber ab 1963 offiziell Teil der Band.

Der Brief sei inzwischen im Besitz der Schwester von Watts, die ihn nun zur Versteigerung freigegeben habe, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Bei der Versteigerung am 15. Dezember könnte er dem Auktionshaus zufolge rund 80.000 Dollar (rund 72.000 Euro) einbringen.