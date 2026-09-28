«Rosenheim-Cops» - Was Max Müller vom Ausstieg abhält

Rosenheim (dpa) - Anders als Kollegin Marisa Burger will Schauspieler Max Müller den «Rosenheim-Cops» treu bleiben. «Natürlich habe ich über einen Ausstieg nachgedacht. Wäre doch komisch, wenn nicht - in fast 27 Jahren», erklärte der 61-jährige Österreicher der Deutschen Presse-Agentur. «Aber ich bin ein Langstreckentyp. Und ich bin neugierig, ob und wie dieses spannende berufliche Experiment weitergeht.»

Außerdem liebe er das Team der «Rosenheim-Cops» - vor und hinter der Kamera. «Und ich liebe Michi Mohr. Sehr», betonte Müller, der den Polizisten von der ersten Folge an spielt, die 2002 ausgestrahlt wurde. Damals war auch Burger als Sekretärin Miriam Stockl schon dabei, die nun aber aus der ZDF-Erfolgsserie aussteigt. Die neuen Folgen werden ab dem 6. Oktober ausgestrahlt.

«Ich liebe es immer sehr, wenn ich etwas geschrieben bekomme, das dem etwas verträumten Charakter vom Michi entgegenkommt», erklärte Müller. «Dem Sternengucker, dem Ufo-Fan, dem Hundefreund, dem Dino-Experten, dem Theaternarren - und natürlich auch dem unermüdlichen Kämpfer für heiteres Recht und fröhliche oberbayerische Ordnung!»