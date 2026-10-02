Sarah Kuttner sagt Lesung nach Arztbesuch ab: «Scheiße»

Berlin (dpa) - Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner hat nach einem Arzttermin eine Lesung in Göttingen abgesagt. «Hi Folks! Endlich wieder schlechte Nachrichten», begann die 47-Jährige ein Video auf Instagram an ihre Fans. «Ich war gestern in der Frauenarztpraxis zur Krebsvorsorge und um es mit den Worten meiner Frauenärztin zu sagen: Scheiße.»

In dieser und der kommenden Woche stünden weitere Untersuchungen an, «um rauszufinden, wie groß die Kacke tatsächlich ist». Deshalb müsse sie eine Lesung ausfallen lassen und könne in der kommenden Woche auch nicht ihren Podcast «Das kleine Fernsehballett» aufnehmen. Die Kommentare zu dem kurzen Video stellte sie ab, weil sie «nicht so gerne aufmunternde Worte» wolle. «Drückt die Daumen, Ciao!», sagte sie zum Abschluss.

Die ehemalige Viva-Moderatorin hätte am Samstag beim Göttinger Literaturherbst ihren 2025 erschienen Roman «Mama & Sam» vorstellen sollen. Das Team des Literaturfestivals bestätigte die Absage bei Instagram und wünschte ihr eine schnelle Genesung. Laut der Internetseite ihres Verlags ist am kommenden Mittwoch (7. Oktober) eine Lesung bei den Osterburger Literaturtagen in Sachsen-Anhalt geplant.