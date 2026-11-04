Wie traurig ist Panama: Schriftsteller Janosch ist tot

München (dpa) - Was wohl Tiger und Bär getan hätten? Sie hätten Janosch bis zuletzt liebevoll umsorgt, ihm Bouillon mit Mohrrüben aus dem Garten gekocht und zum Nachtisch frisch gepflückte Waldbeeren ans Bett gebracht. Und nach seinem Tode hätten sie geweint, verzweifelt erst, um sich später mit Geschichten und Erinnerungen zu trösten. Nun ist es so weit: Am Dienstag ist der Schriftsteller und Maler mit dem Künstlernamen Janosch im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa gestorben, wie sein Tübinger Verleger Bernhard Feil im Auftrag der Frau des Künstlers der dpa mitteilte.

Kinder und Erwachsene lieben die mutigen, fröhlichen Werke des Künstlers, der einige Jahre auch am Ammersee im Süden Münchens lebte. Mehr als 150 Bücher verfasste er, teilweise ist von rund 300 Werken die Rede. Sie wurden in rund 40 Sprachen übersetzt, die Gesamtauflage geht in die Millionen.

Mühsamer Weg zum Ruhm

Dabei waren die Anfänge mühsam für den Schriftsteller und Illustrator, der eigentlich Horst Eckert hieß. Die Kunstakademie in München nahm ihn nicht auf. Und sein erstes Werk «Die Geschichte vom Pferd Valek» war kein Erfolg. Doch er machte unbeirrt weiter und schuf Bücher wie «Hannes Strohkopp und der unsichtbare Indianer» oder «Lari Fari Mogelzahn». Für Erwachsene verfasste er Theaterstücke und Romane und bebilderte pikante Geschichten des französischen Adligen Marquis de Sade.

Lukrativer Markenrummel

Janoschs Durchbruch kam 1978 mit dem Kinderbuch «Oh wie schön ist Panama». Tiger, Bär und Tigerente wurden zu Stars und zierten bald Produkte wie Schnuller, Socken, Brotzeitboxen oder Fahrräder. Die Sachen verkauften sich bestens und befeuerten den Absatz der Bücher. Die niedlichen Figuren hätten von Anfang an das Potenzial gehabt, Maskottchen zu werden und seien auch geschickt vermarktet worden, sagte die Bibliothekarin Christiane Raabe mal. «Der Erfolg seiner Panama-Bücher ist ohne die damit verbundene Merchandisingmaschinerie nicht denkbar.»

Die Urheberrechte übernahm die Janosch Film & Medien AG. Ein einträglicher Rummel um Lizenzrechte und Vermarktung, doch der Erfolgsautor machte sich rar. «Ich habe nichts damit zu tun, ich sehe das auch nicht, ist zu weit weg. Das ist eine andere Baustelle», sagte Janosch.

Das Paradies um die Ecke

Doch Janoschs Erfolg lässt sich nicht nur mit einer geschickten Vermarktung erklären. Die Sprache seiner Kindergeschichten ist kräftig und geradeheraus. Seine fantasievollen Illustrationen und Geschichten sind skurrile Charakterstudien, die das Verschrobene und gleichzeitig Liebenswerte der Figuren aufzeigen.

Die Welt von Tiger und Bär ist fröhlich, friedlich, durchzogen von leiser Wehmut. Das Paradies liegt in Panama, duftet nach Bananen und die Freunde wollen es finden. Am Ende ihrer Reise stellen sie fest, dass das Glück stets in ihrem Häuschen am Fluss war. «Jeder lebte schon immer im Paradies, hat es nur nicht gewusst», kommentierte der Autor mal.

Suff und Prügel

Im Kontrast dazu die Werke für Erwachsene, die Einblicke in die harte Kindheit des Autors geben, der 1931 geboren wurde im oberschlesischen Zabrze im heutigen Polen. In «Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm» schildert er den Alltag in der grauen Bergarbeitersiedlung, schonungslos aber auch wehmütig.

Der Vater soff bis zum Exzess, verstieg sich im Größenwahn und projizierte aberwitzige Träume auf seinen Sohn. Und er tobte, wenn dieser die Hoffnungen nicht erfüllte. Auch die Mutter ließ ihren Frust an dem kleinen Horst aus und prügelte ihn - oder putzte ihn so fein heraus, dass er zum Gespött der Schule wurde. Eine überaus strenge katholische Erziehung schürte Ängste vor Sünde und Fegefeuer, dazu später die «Quälerei» in der Hitlerjugend.

Lieber Chaos als «totale Zerstörung»

«Die ersten Jahre meines Lebens waren die totale Zerstörung meiner Person», sagte Janosch mal der «Süddeutschen Zeitung». 1946 dann ein Neubeginn: in den Wirren der Nachkriegszeit zog die Familie nach Oldenburg. «Meine eigene Stimmung war Abenteuerlust. Mir hat die chaotische Zeit sehr gut gefallen, alles war besser, als katholisch im Nazi-Deutschland mit einem besoffenen Vater zu leben», zitiert ihn Angela Bajorek in ihrer Biografie «Wer fast nichts braucht, hat alles».

Janoschs Kinderbücher sind ein Gegenentwurf zur eigenen Vergangenheit, die der Künstler später zu verdrängen suchte, indem er sich mit Alkohol betäubte. Sein eigenes Paradies schuf er auf Papier. Bunt und naiv, mit skurrilen Wesen, die füreinander einstehen und sich gegen Unrecht und Obrigkeiten wehren.

Vom Engel «zu den Sternen getragen»

Trotzdem sind seine Figuren keine Tugendbolde. In der Weihnachtsgeschichte «Der alte Mann und der Bär» etwa gehen fromme Kirchgänger achtlos an den Bedürftigen vorbei. Es bräuchte nicht viel, um jemanden glücklich zu machen, ist Janosch überzeugt. Seine Figuren schwelgen in simplen Genüssen: Waldbeerenkompott mit Honig, Springforelle mit Mandelkernsoße oder selbst gesammelten Pilzen.

Erst Himmelfahrt, dann Sintflut

Sein privates Paradies fand Janosch vor Jahrzehnten auf Teneriffa, wo er mit seiner Frau Ines lebte. Sein Lieblingsplatz: «Immer Hängematte», vertraute er seiner Biografin an. Dort lebte er ein einfaches Leben, wie er der Deutschen Presse-Agentur zu seinem 85. Geburtstag am 11. März 2016 erzählte, «mit Essen, und ich trinke diesen Wein. Und ich pflanze im Garten Kartoffeln zum Beispiel.» Sein größter Wunsch damals: «Dass ich hier ewig so sitzen kann und die Sintflut erst kommt, wenn ich ganz weg bin. Also NACH meiner Himmelfahrt.»