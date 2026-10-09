Silvias Berufswunsch: Königin stand nicht auf der Liste

Düsseldorf (dpa) - Königin Silvia von Schweden hat verraten, dass Monarchin nicht ihr Berufswunsch war. «Ich kann Ihnen verraten: Die Königin von Schweden stand nicht auf meiner Wunschliste», sagte die 82-jährige Monarchin Schülern in Düsseldorf. Sie war dort zur Einweihung des Neubaus des traditionsreichen Luisen-Gymnasiums gekommen. An der Schule hatte die in Heidelberg geborene Silvia Renate Sommerlath 1963 ihr Abitur abgelegt.

Ein besonderer Tag für die Königin

Damals war die Schule noch eine reine Mädchenschule und befand sich in einem inzwischen fast 120 Jahre alten Altbau nahe der Königsallee. Königin Silvia zeigte sich gerührt. «Dass ich meine alte Schule in einem neuen Haus wiedersehe, macht diesen Tag für mich besonders.» 1957 war die aus Brasilien zurückgekehrte Familie Sommerlath nach Düsseldorf gezogen.

Ein ziemlich ungewöhnlicher Beruf

Immer wieder zückte die Königin ihr Handy in knallroter Hülle und fotografierte die Klassenräume. Dabei fragte die Königin die Schüler, was sie einmal werden wollten. Für sie sei die Antwort später gekommen, sagte Silvia, die ausgebildete Dolmetscherin ist. «Und sie kam anders, als ich es mir ausgedacht hatte.» Ihren späteren Mann, König Carl Gustaf von Schweden, hatte Silvia im Sommer 1972 bei den Olympischen Spielen in München kennengelernt.