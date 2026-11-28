London (dpa) - Die britische Schauspielerin Judi Dench empfand ihren ersten Einsatz in der Rolle als M in den James-Bond-Filmen als belastend. «Ich habe mich selbst sehr unter Druck gesetzt, weil ich das Team nicht enttäuschen wollte», sagte die 91-Jährige dem «Guardian» in einem Interview. Sie fügte hinzu: «Ich weiß noch, was für eine Angst ich an meinem ersten Drehtag für "GoldenEye" hatte.»

Zudem habe sie eine «riesige Verantwortung» gefühlt, unter anderem weil sie in die Fußstapfen von Bernard Lee getreten sei. Der 1981 verstorbene Lee spielte den Chef des britischen Auslandsgeheimdiensts mit dem Codenamen M im knappen ersten Dutzend der Bond-Filmreihe.

Wer M künftig verkörpern wird, ist noch nicht bekannt

Mit Dench verkörperte M erstmals eine Frau. Sie spielte die Rolle in acht Bond-Filmen von «GoldenEye» mit Pierce Brosnan in der Hauptrolle bis «Spectre» mit Daniel Craig als 007.

Zu ihren liebsten Erinnerungen aus den Drehs gehöre ein Flug im Hubschrauber mit gläsernem Boden in «Die Welt ist nicht genug», erzählte die Schauspielerin, die für ihre Rolle der Elizabeth I. in «Shakespeare in Love» mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Bei «Sykfall» sei sie von Craig in einem Aston Martin an ihrem Geburtstag durch London gefahren worden, während die Ampeln für die beiden alle auf Grün schalteten.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Robert Pattinson (40) der nächste Bond-Darsteller sein wird. Wer M künftig verkörpern wird, ist noch nicht bekannt.