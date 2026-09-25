Sturm soll US-Ostküste treffen - Konzerte abgesagt

New York (dpa) - Angesichts eines für die US-Ostküste vorhergesagten Sturms mit starkem Wind und viel Regen haben Veranstalter vorsichtshalber mehrere für das Wochenende geplante Konzerte mit Weltstars abgesagt. Unter anderem wurde das Global Citizen Festival, das seit 2012 jedes Jahr im Central Park in New York stattfindet, zum ersten Mal in seiner Geschichte abgesagt, wie die Veranstalter mitteilten. Stars wie Alicia Keys, Lauryn Hill, Lenny Kravitz und John Legend hatten dort auftreten und sich unter anderem für den Klimaschutz und gegen Armut einsetzen wollen.

Zwei geplante Konzerte von Popstar Ed Sheeran nahe der Ostküstenmetropole Boston wurden ebenfalls wegen des Wetters abgesagt, wie die Veranstalter mitteilten. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani rief die Bewohner der Millionenmetropole zur Vorsicht auf und dazu, nicht unbedingt notwendige Reisen und Ausflüge zu unterlassen. Der Sturm soll Teilen der US-Ostküste am Wochenende Meteorologen zufolge starke Winde und viel Regen bringen.

In New York findet derzeit zudem die wichtigste Woche der Vereinten Nationen statt, zu der zahlreiche Staats- und Regierungschefs angereist sind. Eventuelle Einschränkungen im Flugverkehr könnten sich auch auf die An- und Abreise zu der am Montag endenden Versammlung auswirken. Medien wurden etwa bereits dazu aufgefordert, ihre Übertragungszelte auf dem Gelände der Gebäude wegen des Wetters abzubauen.