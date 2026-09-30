«Verity» - Anne Hathaway über Erwartungen der BookTok-Fans

London (dpa) - Wer lügt, wer sagt die Wahrheit? Darüber streiten Leserinnen und Leser von Colleen Hoovers Psychothriller «Verity» seit Jahren, vor allem auf TikTok. Dort empfehlen und diskutieren junge Leute in kurzen Videos Bücher unter dem Schlagwort BookTok. In der Online-Lesecommunity wurde der Roman, den die US-Autorin 2018 zunächst im Selbstverlag veröffentlicht hatte, zum Phänomen. Mehr als 100 Wochen stand er auf der Bestsellerliste der «New York Times».

Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die Verfilmung «Verity - Dunkle Geheimnisse» mit Anne Hathaway, Dakota Johnson und Josh Hartnett. Dass Millionen von Menschen bereits ein Bild der titelgebenden Verity im Kopf haben, war Hathaway, die den Film von Regisseur Michael Showalter mitproduziert hat, bewusst. Vor allem ihr Äußeres bereitete ihr zunächst Sorgen.

«Als Michael mir sagte, dass Verity nicht blond sein würde, dachte ich: Das wird bei den Fans des Buches schlecht ankommen, weil sie auf diese wirklich einprägsame Weise beschrieben wird», erzählte Hathaway im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London. «Und ich verstehe das. Blondinen sind eisig und unergründlich, und aus irgendeinem Grund kann man sich nur schwer vorstellen, dass eine Brünette die Dinge tut, die sie tut.»

Die Oscar-Gewinnerin («Les Misérables») ließ bereits Perücken anfertigen. Doch Showalter («The Big Sick», «Als du mich sahst») habe bewusst zwei Brünette in den Hauptrollen gewollt. Dass Hathaway und ihr Co-Star Dakota Johnson einen ähnlichen Farbtyp haben, habe Showalter «auf unheimliche Weise» nutzen wollen. «Ich hoffe einfach, dass das Publikum uns verzeiht und darauf vertraut, dass Michael Showalter wusste, was er tat.»

Ein Unfall, ein Angebot, ein unheimliches Haus

Lowen Ashleigh (Johnson) ist eine erfolglose Schriftstellerin, die ein lukratives Angebot bekommt. Der Verlag der Bestsellerautorin Verity Crawford (Hathaway) will, dass Lowen gegen viel Geld deren erfolgreiche, düstere Thriller-Reihe zu Ende schreibt, als Ghostwriterin. Veritys Ehemann Jeremy (Hartnett) wünscht sich ausdrücklich Lowen, denn seine Frau sei ein Fan von ihr gewesen.

Seit einem Autounfall befindet sich Verity in einer Art Wachkoma. Vor dem Unfall haben Verity und Jeremy ihre Tochter bei einem Bootsunfall verloren. Jeremy lebt mit Verity und dem gemeinsamen Sohn Crew (Brady Wagner) in einem abgelegenen Anwesen in Vermont. Lowen zieht vorübergehend dort ein.

In Veritys Arbeitszimmer findet Lowen ein Manuskript, in dem die Autorin ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben hat. Was sie dort liest, zeichnet ein völlig anderes Bild der Ereignisse. Nachts hört Lowen Geräusche. Und immer wieder hat sie das Gefühl, dass Verity sie beobachtet. Gleichzeitig kommt sie Jeremy immer näher, während sie an dem Roman arbeitet.

Die Erwartungen der Booktoker

Josh Hartnett ließ sich von den Erwartungen der Fans nicht unter Druck setzen. «Ich nutze keine sozialen Medien, deshalb kenne ich das BookTok-Phänomen nur aus diesen Interviews», gestand der 48-Jährige. «Jeder einzelne Mensch, der das Buch gelesen hat, hat eine andere Vorstellung davon, wie Jeremy aussehen, sich verhalten, gehen und sprechen sollte. Ich kann es nicht allen recht machen.»

Dakota Johnson, die seit der «Fifty Shades of Grey»-Reihe Erfahrung mit Bestseller-Verfilmungen hat, sieht das ähnlich. «Je authentischer man der eigenen Vorstellungskraft gegenüber ist, desto wahrhaftiger wirkt es für den Zuschauer», sagte die 36-Jährige.

Viele ihrer Szenen zeigen Lowen allein beim Lesen, während sich der Horror in ihrem Kopf abspielt. «Michael und ich haben viel darüber gesprochen, wo ich an bestimmten Stellen im Manuskript lese und wie ich die Seiten halte», erzählt sie. «Kleine Dinge, die einem einen Hinweis darauf geben, was sie gerade erlebt.»

Sex, Nacktheit und Obsession

«Verity» ist ein Erotikthriller, wie es ihn zuletzt kaum noch im Kino gab - mit viel nackter Haut und expliziten Sexszenen. Während der Film in Deutschland ab 12 Jahren freigegeben ist, bekam er in den USA ein R-Rating, also keine Jugendfreigabe.

Druck, den Film zu entschärfen, habe es nicht gegeben. «Das muss ein Film mit R-Rating sein», sagte Showalter. «Es geht um romantische Besessenheit und sexuelle Besessenheit. Das zu verwässern, würde dem Stoff überhaupt nicht gerecht werden.»

Auch Hathaway hält die Erotik für unverzichtbar. «Auch wenn es eine sehr schaurige Geschichte ist, gibt es in dem Buch viele heiße, körperliche, erotische Elemente», sagt sie. «Diese Essenz des Buches mussten wir einfangen.»

Spoiler-Alarm: Stars sprechen schon über das Ende

Normalerweise wird vor dem Kinostart eines Thrillers möglichst wenig verraten. Bei «Verity - Dunkle Geheimnisse» ist es anders: Millionen Leser kennen die Geschichte längst und streiten seit Jahren über die Figuren. Das Ende ist Interpretationssache. Hathaway hat sich festgelegt. «Ich erzähle es jedem, der fragt», sagt sie lachend. «Ich finde, Lowen ist verrückt.»

Beim Dreh durfte das allerdings keine Rolle spielen. «Das Spannende daran, Verity zu spielen, war, dass ich in der Lage sein musste, die Geschichte von beiden Seiten erzählen zu können.» Findet auch Hartnett. «Es ist nicht meine Aufgabe, dem Publikum zu sagen, was es von Jeremy halten soll», sagt er. «Mit am besten finde ich, dass das Ende offen ist.»