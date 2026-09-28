«Villa der Versuchung»: Sieg für Reality-Neuling Frenzy

Köln (dpa) - Partysängerin Frenzy (33) hat in ihrem ersten Reality-Format gleich den Sieg geholt. In der Sat.1-Show «Villa der Versuchung» kürten sie die restlichen Finalisten in der am Montagabend ausgestrahlten Folge zur Gewinnerin der zweiten Staffel. «Du triffst da auf Leute, die Reality-erfahren sind, die lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Dass ich das Ding am Ende gewonnen habe, macht mich auf jeden Fall stolz», sagte Frenzy der Deutschen Presse-Agentur.

In dem von Verona Pooth moderierten Format, das in diesem Jahr für den Deutschen Fernsehpreis nominiert war, verbringen 14 C-Promis rund zwei Wochen zusammen in einer Villa in Thailand. Geschlafen wird auf dem Boden, zu essen gibt es nur kalte Kartoffeln, zu trinken stilles Wasser.

Wenn sich jemand Luxus leisten möchte und sich etwa Schokoriegel, ein Bett oder den Pool gönnt, wird der Preis von der Gewinnsumme abgezogen. Von 250.000 Euro blieben so am Ende nur rund 14.080 Euro übrig «Hätten sich alle etwas mehr angestrengt, hätten wir auch locker mit 50.000 € herausgehen können», erklärte die in der Villa sehr sparsam lebende Frenzy.

Das ist mit dem Preisgeld passiert

Die habe das Preisgeld an die Tierhilfe auf Mallorca gespendet. Auch ihre Mitkandidatinnen Jana Pallaske (aka Jana Urkraft), die ihr mit vier Stimmen im Finale den Sieg sicherte, und Chika Ojiudo-Ambrose hätten etwas bekommen.

In den neun Folgen der zweiten Staffel, die bereits im Februar aufgezeichnet wurden, kam es immer wieder zu Streitigkeiten und Beleidigungen - was auch Reality-Neuling Frenzy irritierte. «Dem Großteil ging es darum, eine gute Show abzuliefern und Krawall zu machen, um neue Aufträge an Land zu ziehen. Ich hätte es mir nicht vorgestellt, dass ein Reality-Format so an die Substanz geht.» Ihren Sieg feierte die 33-Jährige am Montagabend mit ihren Fans bei einem Auftritt im «Bierkönig».

Das ist «Villa der Versuchung»-Gewinnerin Frenzy

Frenzy, die bürgerlich Franziska Strnad heißt und aus dem Kreis Heinsberg bei Köln kommt, gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen am Ballermann. Mit Partysongs wie «Lampen an», «3er» und «Party an der Playa» tritt sie mehrmals die Woche im «Bierkönig» auf und geht 2027 erstmals auf Tour.