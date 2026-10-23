Vor Knebels Tod - Badesalz lachte gemeinsam bis zuletzt

Frankfurt/Main (dpa) - Humor hat das Comedy-Duo Badesalz durch die letzte Lebensphase von Gerd Knebel begleitet. Das erklärt sein langjähriger Bühnenpartner Henni Nachtsheim in der SWR-Talkshow «Nachtcafé», die am späten Abend ausgestrahlt werden sollte. «Bei Gerd hat die Krankheit vielleicht seinen Körper besiegt, seinen Humor ganz sicher nicht.» Knebel war im Januar im Alter von 72 Jahren nach einer Krebserkrankung gestorben.

Knebel sei ein Freigeist gewesen, der der Krankheit nicht den letzten Schritt überlassen wollte. «Ich war dabei und seine Familie», sagt Nachtsheim (69). Das bewege ihn bis heute.

«Ein Mensch, der eine Spur hinterlässt»

Es habe keinen Menschen gegeben, der ihn «energetisch so aufladen konnte, wie Gerd», betont Nachtsheim. «Er war so etwas wie menschgewordenes Kokain.» Sein langjähriger Partner sei immer noch da und im Geiste spreche er noch mit ihm. «Das ist ein Mensch, der eine Spur hinterlässt.»

Wenige Tage vor Knebels Tod haben die beiden gemeinsam mit den Kindern des Comedians eine Fotokiste ausgepackt und sich stundenlang die Bilder angeschaut - auch aus Badesalz-Zeiten, wie Nachtsheim berichtet. «Da waren viele absurde Schnappschüsse dabei. Wir haben viel gelacht an dem Abend.»

Knebel war in den 1980er Jahren als Sänger mit der Band Flatsch bekanntgeworden. Später gründete er mit Nachtsheim das Comedy-Duo Badesalz.