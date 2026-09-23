4,27 Sekunden: Sechsjährige stellt Zauberwürfel-Rekord auf

Peking (dpa) - Eine sechsjährige Chinesin hat beim Lösen des Zauberwürfels einen Weltrekord aufgestellt. Lian Yunzhi brauchte bei einem Wettbewerb in Guangzhou im Durchschnitt nur 4,27 Sekunden, wie der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete - so gut hatte noch kein Mädchen und auch keine erwachsene Frau vor ihr abgeschnitten.

Schon zuvor hatte das Mädchen aus der Millionenmetropole Chengdu bei einem Wettbewerb in Wuhan mit 4,52 Sekunden eine Bestmarke für weibliche Teilnehmerinnen aufgestellt. Mit ihrem jüngsten Ergebnis ist sie dem Bericht zufolge die erste mit einer Durchschnittszeit unter 4,5 Sekunden.

Flinke Finger, kurzer Jubel

Aufnahmen ihres rasanten Kunststücks machten im Netz sofort die Runde. In einem Videoclip ist zu sehen, wie Lian mit einer rot-weiß karierten Schleife im Haar am Wettkampftisch sitzt und den bunten Würfel mit Beginn der Stoppuhr sofort blitzschnell dreht und wendet. Nur wenige Sekunden später ist das Puzzle gelöst. Sie legt den Würfel ab, klatscht in die Hände und reckt jubelnd eine Faust.

Gespielt wird mit dem klassischen Zauberwürfel mit neun verschiedenen Farbfeldern auf jeder Seite. Am Ende muss jede Seite einfarbig sein. Für die Wertung lösen die Teilnehmer den - oft auch als Rubik's Cube bezeichneten - Würfel fünfmal. Die schnellste und die langsamste Zeit werden gestrichen. Aus den drei übrigen Zeiten wird der Durchschnitt berechnet. Den Weltrekord in der vergleichbaren Kategorie für Jungs und Männer hält laut der World Cube Association der Chinese Wang Yiheng mit durchschnittlich 3,51 Sekunden.

Täglich zwei bis drei Stunden Training

Dem Fernsehbericht zufolge spielte Lian im Alter von vier Jahren erstmals mit dem Zauberwürfel. Inzwischen beherrscht sie demnach mehr als 1.300 Lösungsformeln. In den vergangenen zwölf Monaten habe sie täglich etwa zwei bis drei Stunden geübt. Für Unterricht bei einem spezialisierten Trainer sei die Familie sogar eigens nach Shanghai gereist.

Anfangs habe Lian noch etwa 90 Sekunden für einen Würfel gebraucht, erzählte ihre Mutter Lin Yangxi. Die Erfolge hätten auch Lians Selbstvertrauen gestärkt: «Früher war sie ein zurückhaltendes Kind. Heute ist sie überall sehr selbstbewusst.»