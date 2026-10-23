Ballermann-Closing: Auf Mallorca kracht es ein letztes Mal

Playa de Palma (dpa) - Mit dem sogenannten Closing des Kultlokals Bierkönig verabschiedet sich der Ballermann auf Mallorca an diesem Wochenende offiziell aus der Sommersaison. Bis Sonntag feiern Tausende Urlauber an der Playa de Palma den Saisonabschluss. Anders als beim Closing des Konkurrenten Megapark vor einer Woche spielt diesmal auch das Wetter mit. Damals hatte das Sturmtief «Adam» für Regen und eine weitgehend leere Partymeile gesorgt.

Vanessa Bartelt und Patrick Seel sind eigens für das am Donnerstag gestartete Closing angereist. «Mallorca ist für uns einfach immer wieder etwas ganz Besonderes. Schon beim Abflug steigt die Vorfreude und sobald wir auf der Insel landen, fühlt es sich an wie nach Hause kommen», sagen die Urlauber aus Ober Ochtenhausen nahe Bremen der Deutschen Presse-Agentur.

Am Ballermann fühlen sie einen besonderen Zusammenhalt. «Egal, ob man sich kennt oder gerade erst begegnet: Hier feiert jeder mit jedem. Man kommt zusammen, lacht miteinander und ist einfach mittendrin.» Dabei gehe es nicht nur um exzessiven Alkoholkonsum. «Das Closing ist für uns jedes Mal ein Wochenende voller Spaß, Emotionen und Erinnerungen, die bleiben. Nicht nur für einen Moment, sondern für immer.»

Das letzte Konzert ist am Sonntag

David Reininghaus fühlt sich bei der Party im Bierkönig schlichtweg sicher. «Bei jeder Dorfdisko in Deutschland hast du Stress. Auf Mallorca will jeder abschalten und es ist unglaublich, wie Tausende friedlich gemeinsam feiern können», sagt der Urlauber. Beim Closing freut es ihn zudem, jedes Jahr die gleichen Gruppen wiederzutreffen.

Wenn am Sonntag das letzte Konzert im Bierkönig endet, gilt die im April eröffnete Saison offiziell als vorbei. Dann wird es auch für «Dicht im Flieger»-Sänger Julian Sommer (28) ruhiger. «Körperlich krieg ich das alles ganz gut hin, aber für den Kopf ist es natürlich ganz cool, wenn man mal wieder eine längere Zeit an einem Ort sein, zuhause im eigenen Bett schlafen und den Kreativprozess starten kann», sagte Sommer der dpa.

In diesem Sommer erlebte die Playa mit der totalen Sonnenfinsternis und der Fußball-WM zwei große Highlights. Das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft ärgerte aber nicht nur die Fans. Auch Sommer, der zur WM den Song «Wir sind die Deutschen» produzierte, sagt: «Ich hatte das Gefühl, dass die Stimmung nicht zu hundert Prozent aufkam, wie es sonst immer war. Deswegen war das etwas schade.» Dennoch sei es «wieder mal eine hervorragende Mallorca-Saison» gewesen.

Gastronomen ziehen positive Bilanz

Auch der Düsseldorfer Gastronom Michael Bohrmann (57), Besitzer des «Deutschen Eck» in der Bierstraße, ist «super» zufrieden mit der Saison. «Wir haben dieses Jahr viel mehr Umsatz gemacht. Vielleicht lag das daran, dass wir versucht haben, die Preise zu halten.»

Der Unternehmerverband Palma Beach zieht ebenfalls eine positive Saisonbilanz. Die Playa sei durch eine stärkere Polizeipräsenz und zusätzliche Reinigungsschichten sicherer und sauberer gewesen. «Diese Saison hat gezeigt, dass die Playa de Palma funktioniert, wenn geplant und koordiniert zusammengearbeitet wird», sagte Geschäftsführer Mika Ferrer. Sein Bruder Juan Miguel sagte der dpa, dass die Touristenzahlen in etwa denen aus dem vergangenen Jahr entsprachen.

Ganz «Schicht im Schacht» ist nach dem Closing allerdings nicht. Nur der Megapark geht in die Winterpause, der Bierkönig hat ganzjährig geöffnet. Im Winter ist an der Playa aus Partysicht allerdings kaum noch etwas los. Im April wird es dann aber wieder rappelvoll an der Playa.