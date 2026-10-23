Gestell stürzt herunter - Zwei Menschen schwer verletzt

Nastätten (dpa) - Beim Herabstürzen eines Metallgestells im Norden von Rheinland-Pfalz sind nach Angaben der Polizei zwei Besucher eines Volksfestes schwer verletzt worden. Einer von ihnen wurde nach einem Wiederbelebungsversuch mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das Gestell wurde nach Einschätzung der Ermittler vermutlich von einer starken Windböe umgeweht. In dem Bereich in der Stadt Nastätten fand ein Volksfest statt.

Bei den Schwerverletzten handelte es sich den Angaben zufolge um zwei Festbesucher. In ersten Berichten der Polizei war von einem Baugerüst die Rede. Später stellte die Polizei klar, dass es um eine sogenannte Traverse geht - eine Art quer verlaufender Träger aus Metall, an dem ein Werbebanner aufgehängt war.

Das Gestell habe sich am Zugang zu dem Oktobermarkt befunden, der derzeit in der Stadt im Rhein-Lahn-Kreis gefeiert wird, berichtete die Polizei. Nähere Einzelheiten zum genauen Hergang und zur möglichen Ursache wurden zunächst nicht bekannt.

Ermittlungen zum Unfallhergang

Der Festbetrieb wurde nach dem Unfall, der sich gegen 16.30 Uhr ereignete, unterbrochen. Morgen Vormittag soll der Oktobermarkt nach derzeitigem Stand fortgesetzt werden, wie Vertreter der Stadt erklärten.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Dazu sollen Spuren gesichert und Zeugen befragt werden. Für eventuell traumatisierte Menschen wird eine psychologische Beratung angeboten.

Nastätten liegt im Taunus in der Nähe der Grenze zu Hessen. Der Deutsche Wetterdienst hatte für das Mittelgebirge und andere Gebiete in Rheinland-Pfalz und Hessen vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 Kilometern pro Stunde gewarnt.