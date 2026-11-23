München (dpa) - Nach dem plötzlichen Tod ihres langjährigen Vorsitzenden Hubert Aiwanger wollen die Freien Wähler dessen Spitzenämter auf mehrere Schultern verteilen. Bundeschef und einer von zwei Landesvorsitzenden soll Bayerns Digitalminister Fabian Mehring werden. Den Co-Landesvorsitz als Teil einer Doppelspitze soll jemand aus dem Kreis der Kommunalpolitiker übernehmen, wie die Freien Wähler nun mitteilten. Neuer Wirtschaftsminister in Bayern soll der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt werden, neuer stellvertretender Ministerpräsident Umweltminister Thorsten Glauber.

Schweiger Co-Vorsitzende?

Wer neben Mehring künftig an der Spitze der Partei in Bayern stehen soll, blieb zunächst offen. Als denkbare Kandidatin und de facto als Favoritin gilt Aiwangers langjährige Lebenspartnerin Tanja Schweiger, die Landrätin im Kreis Regensburg ist. Aber auch andere Landräte sind denkbar. Zuletzt hatten am Vormittag Spitzenvertreter der Partei und die Fraktion über die Neuaufstellung beraten, nach zahlreichen Vorgesprächen in den vergangenen Wochen.

Gotthardt muss als neuer Minister nun noch von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Landtag benannt und vereidigt werden. Das ist aber eine Formsache, da die Personalentscheidung an sich Sache des Koalitionspartners ist. Neuer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium soll der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Felix Locke, werden.

Parteitage müssen entscheiden

Die finale Entscheidung über die neuen Landesvorsitzenden fällt bei einer vorgezogenen Wahl auf der nächsten Landesversammlung - diese soll am 19. Dezember sein. Die Entscheidung über den künftigen Bundesvorsitz soll auf einer Bundesversammlung am 23. Januar fallen - dort muss sich Mehring zur Wahl stellen. Bundesvize Manfred Petry sagte aber dazu, der Bundesvorstand habe beschlossen, Mehrings Kandidatur zu unterstützen.

Aiwanger war am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Nach einem Trauerstaatsakt vor einer Woche wurde der Niederbayer am Samstag in seiner Heimat beigesetzt.

Fraktionschef Florian Streibl machte deutlich, wie gravierend der Tod Aiwangers für die Partei der Freien Wähler sei. «Für uns als Freie Wähler ist die Welt seit dem 4. November eine andere», sagte Streibl. «Das Vermächtnis von Hubert Aiwanger ist bestmöglich weiterzuführen.»

Tatsächlich hatten die Freien Wähler bis zuletzt öffentlich Stillschweigen über die Personalentscheidungen und Personalvorschläge gewahrt. In internen Runden gab es in den vergangenen Tagen und Wochen dem Vernehmen nach aber viele Diskussionen. Als Vize-Ministerpräsidentin etwa war auch Kultusministerin Anna Stolz im Gespräch gewesen - möglicherweise hat sie sich letztlich dagegen entschieden beziehungsweise Glauber den Vortritt gelassen.

Aiwangers Lücke schwer zu füllen

Als Wirtschaftsminister wiederum war auch Fraktionschef Florian Streibl denkbar gewesen. Offenbar wollten die Freien Wähler knapp zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl aber größere Rochaden vermeiden und im Wirtschaftsministerium auf Kontinuität ohne große Einarbeitungszeiten setzen.

Grundsätzlich stehen die Freien Wähler vor der schwierigen Aufgabe, die Lücke, die Aiwangers plötzlicher Tod gerissen hat, wenigstens einigermaßen zu füllen. Denn Aiwanger war nicht nur auf dem Papier Bundes- und Landesvorsitzender, Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident gleichzeitig. Er war weit über Bayern hinaus quasi seit zwei Jahrzehnten das Gesicht und die prägende Figur der Freien Wähler - deren Erfolg war auch persönlich mit ihm verknüpft. Politikwissenschaftler hatten deshalb zuletzt erklärt, dass es schwierig bis unmöglich sei, das Vakuum zu füllen. Es gehe dabei um die Zukunft der Partei.