Berlin (dpa) - In Deutschland wird wieder mehr gespendet. In den ersten neun Monaten des Jahres haben die Menschen rund 3,2 Milliarden Euro gespendet, wie die «Bilanz des Helfens» des Deutschen Spendenrates zeigt. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies knapp 149 Millionen Euro oder fünf Prozent mehr. Der Spendenrat sprach von einer erfreulichen Entwicklung trotz gestiegener Lebenshaltungskosten und wirtschaftlicher Unsicherheit.

Lokale Projekte werden wichtig

Die Höhe der Einzelspenden ist gestiegen: Durchschnittlich waren es etwa 45 Euro, gut sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Und wer grundsätzlich Geld gibt, tut dies auch etwas häufiger: Die durchschnittliche Zahl der Spenden je spendender Person nahm leicht zu. Besonders deutlich sei das bei der Not- und Katastrophenhilfe, wo das Spendenaufkommen um rund 14 Prozent auf 598 Millionen Euro gewachsen ist.

«Gleichzeitig gewinnen Projekte vor der eigenen Haustür an Bedeutung», heißt es in der Bilanz. An lokale Vorhaben flossen demnach rund 874 Millionen Euro, etwa 94 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Pastor Ulrich Pohl, Vorsitzender des Deutschen Spendenrates, erklärte: «Die Menschen in Deutschland zeigen, dass Solidarität auch in schwierigen Zeiten trägt. Gerade wenn wirtschaftliche Sorgen zunehmen und internationale Krisen unseren Alltag bestimmen, ist diese Hilfsbereitschaft ein ermutigendes Zeichen».

Zahl der Spender geht zurück

Die Entwicklung hat aber auch eine Kehrseite. Denn während die Summe insgesamt gestiegen ist, sank die Zahl der Menschen, die spenden. In den ersten neun Monaten gaben 12,4 Millionen Menschen mindestens einmal Geld. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 13,1 Millionen Menschen.

Die repräsentative «Bilanz des Helfens - Trends und Prognosen» wird vom Forschungsinstitut YouGov im Auftrag des Spendenrates durchgeführt. Der Deutsche Spendenrat e.V. ist nach eigenen Angaben ein gemeinnütziger Dachverband von 80 Spenden sammelnden Organisationen aus den Bereichen soziale und humanitäre Hilfe, Umwelt und Tierschutz, Kunst und Kultur sowie Denkmalschutz.