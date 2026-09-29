Bildungssystem: OECD sieht Fortschritte in Deutschland

Berlin (dpa) - Trotz schwacher Testergebnisse vieler Schülerinnen und Schüler sehen OECD-Forscher Fortschritte im deutschen Bildungssystem und in einigen Punkten sogar Spitzenpositionen im internationalen Vergleich. Dies geht aus dem Bericht «Bildung auf einen Blick 2026» der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hervor.

Zum Beispiel sei der Anteil von 34 Prozent Uni-Abschlüssen in sogenannten Mint-Fächern wie Mathematik und Naturwissenschaften der höchste im OECD-Vergleich, heißt es in der Studie. Inzwischen erreichen 41 Prozent der jungen Leute in Deutschland einen Hochschul- oder einen höheren beruflichen Abschluss - elf Prozentpunkte mehr als vor zehn Jahren. 96 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen besuchen Kindergärten - im Vergleich zu 90 Prozent im OECD-Durchschnitt.

«Gut vorangekommen»

«Da kann man eben sehen, dass wir in Deutschland in vielen Bereichen gut vorangekommen sind», sagte Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) in Berlin. Zugleich wies sie auf die zuletzt historisch schwachen Ergebnisse deutscher Schüler in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften in der Vergleichsstudie Pisa hin.

Deutschland gebe im OECD-Vergleich pro Schüler viel Geld für Bildung aus. «Aber wir sind nicht effektiv.» Aus ihrer Sicht muss die Qualität des Unterrichts sich verbessern. Auch in den Kitas müssen Kinder nach Priens Worten stärker an Bildung herangeführt werden.

Lehrer in der Schule halten

Die neue OECD-Studie hat als Schwerpunkt den Lehrkräftemangel, der viele Länder betrifft. In Deutschland lägen vergleichsweise wenige Daten vor, sagte OECD-Bildungsforscher Andreas Schleicher. Zwei Zahlen stechen aber heraus: 55 Prozent der Kinder und Jugendlichen besuchen Schulen, deren Leitung angibt, dass Lehrermangel den Lernerfolg schmälert. Und mit 18,6 Prozent ist der Anteil von Lehrkräften mit nicht passender oder nicht abgeschlossener Ausbildung vergleichsweise hoch.

Andererseits verließen viele ausgebildete Lehrkräfte den Beruf, sagte Schleicher. Fast die Hälfte von ihnen arbeite nicht in der Schule. Der Bildungsforscher machte zwei konkrete Vorschläge: eine gezieltere Auswahl von Studierenden für das Lehramtsstudium; und eine andere Organisation des Schulalltags, so dass Lehrende mehr Aufgaben wie Unterrichtsvorbereitung oder Hilfen für einzelne Schüler im Team in der Schule erledigen statt alleine zu Hause.