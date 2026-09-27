Bis zu 31 Grad: Wie lang hält sich der Altweibersommer?

Offenbach (dpa) - Auf den letzten Metern bringt der September noch einmal den Sommer zurück: Die kommenden Tage bringen Höchstwerte von mancherorts bis zu 31 Grad nach Deutschland. Insgesamt soll es im Süden freundlicher werden als im Norden, wo zeitweise dichtere Wolken erwartet werden, wie es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) heißt. Auch dort soll es aber tagsüber angenehm warm werden.

Nach einer kühlen Nacht scheint heute im Süden häufig die Sonne. Im Südwesten erwarten die Meteorologen bis zu 31 Grad. Ansonsten klettern die Thermometer auf 22 bis 29 Grad im Süden und 21 bis 27 Grad im Norden. Regen ist nicht in Sicht. «Damit steht einem sonnigen Wiesn-Wochenende nichts mehr im Wege!», hieß es vom DWD-Meteorologen Nico Bauer.

Mehrere spätsommerliche Tage erwartet

Die neue Woche bringt ähnliche Temperaturen und dazu etwas mildere Nächte. Insbesondere nach Süden hin gibt es am Montag häufig Sonnenschein und wieder bis zu 31 Grad im Südwesten. Meist wird es maximal 23 bis 29 Grad warm. Im Norden und Nordwesten sind allerdings stellenweise Schauer möglich.

Dort kann es auch am Dienstag anfangs etwas nass werden. Insgesamt steht aber ein trockener und heiterer bis sonniger Tag an, an dem es wieder spätsommerlich warm wird.

Der Altweibersommer hält voraussichtlich bis zur Wochenmitte an. «Vor allem in den Niederungen im Südwesten sind mehrere Tage mit Höchstwerten um 30 Grad zu erwarten», so Bauer. Erst in der zweiten Wochenhälfte nehme die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter von Westen her allmählich zu.