Tremosna (dpa) - Ein mit rund 30 Kindern im Vorschulalter besetzter Bus ist in Tschechien mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die Fahrerin des Pkw kam bei dem Unfall ums Leben, wie ein Sprecher des Rettungsdienstes nach Angaben der Agentur CTK sagte. Zehn Kinder und vier Erwachsene seien verletzt worden, davon fünf mittelschwer und die übrigen leicht. Die Verletzten wurden in die Universitätsklinik in Pilsen (Plzen) gebracht.

Bus lag schräg auf der Seite

Auf Bildern war zu sehen, dass der Reisebus nach der Kollision schräg in einer Böschung hängenblieb. Eine Leitplanke verhinderte, dass er den Abhang hinabstürzte. Die Feuerwehr musste die Insassen über die Fenster in Sicherheit bringen. «Die Kinder haben geweint, sie haben nicht verstanden, was geschehen ist», sagte ein Augenzeuge dem Nachrichtenportal novinky.cz.

Zu dem Unfall kam es auf der Staatsstraße I/27 bei Tremosna, rund zehn Kilometer nördlich der westböhmischen Industrie- und Universitätsstadt Pilsen. Die Ursache des Zusammenstoßes muss noch ermittelt werden.